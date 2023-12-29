قوائم أمم إفريقيا - عودة بن ناصر ومبولحي وتواجد عطال في الجزائر.. وغياب بن رحمة وديلور

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر

عاد إسماعيل بن ناصر لقيادة خط وسط منتخب الجزائر بعد تعافيه من الإصابة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلن جمال بلماضي قائد الأفناك المشاركة في أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار في يناير وفبراير 2024.

وشارك بن ناصر مؤخرا مع ميلان الإيطالي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

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وضمت القائمة 26 لاعبا من بينهم يوسف عطال الذي يعاني من الإيقاف في نيس الفرنسي بسبب دعم القضية الفلسطينية.

وعاد أيضا رايس مبولحي وزين الدين بلعيد لقائمة جمال بلماضي، وغاب أندي ديلور مهاجم أم صلال القطري وسعيد بن رحمة جناح وست هام الإنجليزي، بالإضافة لـ آدم زرقان وبد الدين بوعناني ومحمد بشير بلومي.

وتواجد الهداف التاريخي إسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي في القائمة، وهو اللاعب الوحيد في البطولة الذي يلعب لفريق في قارة أمريكا الجنوبية.

وبطبيعة الحال يتواجد رياض محرز جناح أهلي جدة وبغداد بونجاح مهاجم السد ويوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر، بالإضافة للعناصر الأساسية للمنتخب.

وجاءت قائمة الجزائر:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – رايس مبولحي (شباب بلوزداد) – أسامة بن بوط (اتحاد الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسر لعروسي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي) – رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) – زين الدين بلعيد (اتحاد العاصمة).

الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فارس شايبي (إينتراخت فرانكفورت الألماني) - رامز زروقي (فينيورد الهولندي) - هشام بوداوي (نيس الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم وناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون سان جيلواز البلجيكي) – أمين جويري (ستاد رين الفرنسي) – يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).

ودع بطل إفريقيا في 1990 و2019 النسخة الماضية في 2021 من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

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