هدف الأهلي - وسام أبو علي: آمل أن يتوصل الكل لحل يرضي جميع الأطراف

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

وسام أبو علي

كشف وسام أبو علي لاعب فريق سيريس السويدي والذي ارتبط اسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال لـ الأهلي عن رغبته في الرحيل عن فريقه بمقابل مادي يستحقه ناديه.

وعلم FilGoal.com إن الساعات الأخيرة شهدت مفاوضات مكثفة بين الناديين لإتمام التعاقد. (طالع التفاصيل)

وصرّح اللاعب لصحيفة Tipsbladet الدنماركية: "سعيد جدا بالوقت الذي أمضيته في سيريس حتى الآن، أحب النادي وكل الأشخاص العاملين هنا، وأنا في مرحلة في مسيرتي حيث إذا حدث الشيء الصحيح فسأفعل كل شيء للمغادرة مقابل سعر عادل للنادي".

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وأضاف "مررت بالكثير طيلة مسيرتي، وآمل أن يتوصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف، ومن المهم بالنسبة لي أن يحصل سيريس على ما يستحقه".

وأشار التقرير إلى أن النادي السويدي يرغب في بيع اللاعب بمقابل يجعل أغلى صفقة بيع في تاريخه.

وينتهي تعاقد الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية مع فريقه في ديسمبر 2027.

وبحسب موقع "بي تي" الدنماركي، فإن الأهلي قدم عرضا للتعاقد مع وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي مقابل 10 ملايين كورونا (مليون ونصف دولار) لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف أن النادي السويدي رفض عرضا قبل أسبوعين من جانب أوتريخت الهولندي لضم أبو علي مقابل 6 ملايين كورونا (894 ألف دولار)".

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

ومثل وسام أبو علي منتخب الدنمارك في المراحل السنية لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للمنتخب الأوروبي.

الأهلي وسام أبو علي سيريس
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