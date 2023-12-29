دوري المحترفين - وي يتعاقد مع مدافع أسوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 23:30

كتب : رضا السنباطي

المصرية للاتصالات

أتم نادي المصرية للاتصالات "وي" إجراءات التعاقد مع عبد الرحمن عبد النبي مدافع أسوان السابق.

وينافس نادي وي ضمن أندية دوري المحترفين المؤهل للدوري الممتاز.

وضم وي عبد الرحمن عبد النبي لمدة 3 مواسم ونصف بعد دفع المقابل المادي لفريق أسوان لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

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ويقود نادي وي حاليا بصفة مؤقته ممدوح عبد الحي، إذ يحتل الفريق المركز 13 في ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة.

ويتصدر بتروجت دوري المحترفين برصيد 32 نقطة يليه حرس الحدود برصيد 28 نقطة ثم وادي دجلة برصيد 25 نقطة ثم غزل المحلة برصيد 24 نقطة.

يذكر أن عبد الرحمن عبد النبي سبق له اللعب في الجونة وأسوان وسيخوض تجربة جديدة مع وي بدوري المحترفين.

نادي أسوان نادي وي
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