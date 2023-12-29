أمم إفريقيا 2023 - تغيير في قائمة موريتانيا بسبب الإصابة

أعلن منتخب موريتانيا إجراء تغيير في قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعرض الحارس بابكر ديوب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مران الفريق الصباحي اليوم الجمعة.

وعوّض إمباكي أنجياي حارس فريق نواكشوط كينجز غياب ديوب في حراسة المرمى خلال البطولة.

وقرر الاتحاد الموريتاني اصطحاب ديوب رفقة البعثة المتوجهة لتونس من أجل بدء مراحل العلاج.

وكان أمير عبده المدير الفني لـ منتخب موريتانيا قد أعلن في وقت سابق قائمته النهائية المشاركة في أمم إفريقيا 2023.

ويمتلك أنجياي 3 مباريات دولية بقميص المرابطون، وشارك آخر مرة بقميص الفريق في أمم إفريقيا 2021 كبديل في الخسارة من مالي بنتيجة 2-0، كما لعب أساسيا في كأس العرب.

ويشارك منتخب موريتانيا في أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ويأمل المرابطون في 2023 بالمرور إلى دور الـ 16.

ويتواجد منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا 2023 رفقة الجزائر وبوركينا فاسو وأنجولا.