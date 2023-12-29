كويز أمم إفريقيا - هل تعرف ألقاب منتخبات القارة جيدا؟ اختبر نفسك

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف ألقاب المنتخبات الإفريقية جيدا؟

حسنا اختبر نفسك، ونافس أصدقائك.

كل ما عليك فعله هو شد الكرات للأسفل ووضعها في السلة الصحيحة حسب اختيارك.