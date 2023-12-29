كويز أمم إفريقيا - هل تعرف ألقاب منتخبات القارة جيدا؟ اختبر نفسك
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 22:33
كتب : FilGoal
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف ألقاب المنتخبات الإفريقية جيدا؟
حسنا اختبر نفسك، ونافس أصدقائك.
كل ما عليك فعله هو شد الكرات للأسفل ووضعها في السلة الصحيحة حسب اختيارك.
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