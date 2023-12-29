بهدف كيسيه في +90 ومشاركة شريف.. أهلي جدة يوقف انتصارات الخليج في الدوري السعودي

تقرير سعودي: جاياردو يستبعد بنزيمة بعد انقطاعه عن التدريبات

إلغاء السوبر التركي في السعودية بين جالاتاسراي وفنربخشة.. وتقارير توضح الأسباب السياسية

انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1) - (0) الخليج.. 3 نقاط ثمينة

هدفان في الوقت القاتل واحتفال مثير.. الهلال يحقق الانتصار الـ12 تواليا في الدوري السعودي

توتو ميركاتو: ميلان ونابولي يتنافسان لضم مدافع أهلي جدة

10 لاعبين.. زيادة عدد أجانب الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل

انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2) - (0) الفيحاء.. 3 نقاط جديدة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-12-2023 والقنوات الناقلة.. محمد شريف ضد أهلي جدة وإنتر ضد جنوى