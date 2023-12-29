بعد الفوز بالسوبر المصري.. تفاصيل اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط مع كولر

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بنتيجة 4-2.

وحضر كل من محسن صالح رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف عضو اللجنة.

وتواجد أيضا حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏ خالد بيبو مدير الكرة، خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وناقش الخطيب تقييم للمرحلة الماضية على كافة ‏المستويات.

وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏







































































































































ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة سلبية استغلالا لفترة التوقف الدولي بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الأهلي ظفر ببرونزية كاس العالم للأندية 2023 في السعودية قبل أن يسافر إلى الإمارات حيث حصد النسخة المستحدثة الجديدة من كأس السوبر.

ويلعب منتخب مصر في أمم إفريقيا في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ومن المقرر أن يبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة في الـ14 من شهر يناير المقبل.