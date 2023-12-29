انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1) - (0) الخليج.. 3 نقاط ثمينة

يحل الخليج ضيفا على أهلي جدة في الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم FilGoal.com لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة أهلي جدة أمام الخليج.

ويتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي، فيما يقود رياض محرز تشكيل أهلي جدة.

لمتابعة مباراة أهلي جدة والخليج دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90+10 ميندي ينقذ فرصة مؤكدة ويمنع التعادل بضربة رأسية من محمد شريف

ق90+7 ركلة جزاء لأهلي جدة بعد عرقة إيبانيز يتولى فرانك كيسيه تسديدها ويسجل منها هدف في الوقت القاتل.

ق54 ضغط متواصل من هجوم الأهلي على مرمى الخليج

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق42 تسديدة قوية من ليساندرو لوبيز لاعب الخليج أنقذها إدوارد ميندي

ق21 تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق فيجا مرت بعيدة عن المرمى.

ق9 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح الخليج عن طرق خالد ناري تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق1 فراس البريكان يهدر فرصة الهدف الأول بعد رأسية خطيرة

انطلاق المباراة