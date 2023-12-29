هدفان في الوقت القاتل واحتفال مثير.. الهلال يحقق الانتصار الـ12 تواليا في الدوري السعودي

حقق الهلال الانتصار الثاني عشر تواليا في منافسات الدوري السعودي بثنائية في الوقت القاتل بشباك الفيحاء.

وفاز على الفيحاء بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 19 من المسابقة.

وسجل علي البليهي وألكساندر ميتروفيتش هدفي الهلال في الدقيقتين (85، 90+11) من عمر المباراة.

البليهي احتفل بطريقة مثيرة بعدما سجل هدف الهلال الأول وذلك على غرار الفرنسي نكونكو مهاجم تشيلسي خلال فترة تواجده مع ناديه السابق لايبزج.

الهلال حقق الانتصار الثاني عشر تواليا في منافسات الدوري السعودي بثنائية في الوقت القاتل بشباك الفيحاء.

ميتروفيتش بات ثالث لاعبٍ في تاريخ دوري المحترفين يسجّل في 10+ مباريات متتالية بعد عبدالرزاق حمدلله الذي يمتلك أطول سلسلة (14 مباراة) وويسلي (11 مباراة).

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 53 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الفيحاء 19 نقطة في المركز 12.

وصف المباراة

وبدأ الهلال بالضغط على مرمى الفيحاء، وأرسل سعود عبد الحميد كرة عرضية على رأس محمد كنو الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

وأرسل روبن نيفيز كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال من ركلة ركنية شتتها حسين الجاويش لاعب الفيحاء بنجاح.

وحرم القائم مهاجم الهلال ألكساندر ميتروفيتش من التسجيل بعد تسديدة قوية.

وواصل الهلال ضغطه مع بداية الشوط الثاني بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق سافيتش لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وأرسل عبد الله الحمدان عرضية متقنة حولها ميتروفيتش بضربة رأسية مرت أعلى مرمى الفيحاء.

وسجل الهلال هدفه الأول من كرة عرضية من سافيتش إلى داخل منطقة الجزاء على رأس ميتروفيتش الذي مرر كرة إلى البليهي ليسدد رأسية ارتطمت بالمدافع ونزلت أمام قدمه ليسددها داخل الشباك.

وعزز ميتروفيتش تقدم الهلال بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.