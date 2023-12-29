مدربان مساعدان.. عودة نوري شاهين وسفين بيندر لـ بوروسيا دورتموند

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

نوري شاهين - سفين بيندر

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعيين نوري شاهين وسفين بيندر كمدربين مساعدين لـ إدين تريزيتش المدير الفني للفريق حتى 2025.

يأتي ذلك القرار بعد رحيل أرمين روترساهن عن منصب المدرب المساعد للأصفر والأسود.

وعمل نوري شاهين خلال العامين الماضيين كمدير فني لفريق أنطاليا سبور التركي.

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وقاد شاهين فريق أنطاليا سبور في 94 مباراة حقق الفوز في 44 وخسر 31 وتعادل في 19.

كما عمل بيندر كمدرب مساعد في منتخب ألمانيا للناشئين.

وتواجد الثنائي في الفريق الذي حقق لقب الدوري الألماني للمرة الأخيرة في 2010-11، حيث انتقل شاهين بعد ذلك لريال مدريد فيما استمر بيندر وفاز باللقب مرة أخرى قبل هيمنة بايرن ميونيخ المطلقة.

وأشارت تقارير إلى أن تواجد الثنائي يأتي لإصلاح الخلافات بين تريزيتش المدير الفني واللاعبين.

ومن جهة أخرى فبحسب تقارير ألمانية فأنه يُنظر إلى نوري شاهين على أنه المدير الفني الجديد في حالة إقالة تريزيتش من منصبه وسيكون بيندر مساعدا له حينها.

ويحتل دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة بفارق 15 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.

وتأهل الفريق متصدرا للمجموعة الحديدية إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وسيلتقي مع إيندهوفن الهولندي.

وتصدر دورتموند على حساب باريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل.

تريزيتش البالغ 41 عاما قاد الفريق حتى الآن في 71 مباراة بداية من الموسم الماضي وفاز في 40 مباراة وخسر 15 وتعادل في 16.

وخسر دورتموند لقب الدوري الألماني الموسم الماضي بعدما تعادل مع ماينز بنتيجة 2-2 في الجولة الأخيرة مهديا اللقب لبايرن ميونيخ.

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