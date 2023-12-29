أمم إفريقيا 2023 - مدرب بورنموث يكشف سبب غياب حامد تراوري عن كوت ديفوار

أوضح أندوني أريولا المدير الفني لـ بورنموث الإنجليزي سبب غياب حامد تراوري عن المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وغاب الإيفواري عن قائمة منتخب بلاده التي تستضيف البطولة بين شهري يناير وفبراير 2024.

وقال أريولا في المؤتمر الصحفي لبورنموث: "حامد تراوري سيغيب عن الملاعب لبعض الوقت بعد إصابته بالملاريا".

وأضاف "كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة بالنسبة له شخصيا".

وأتم "علينا أن نتأكد من أنه بخير وأنه يتعافى بشكل صحيح".

وينتشر مرض الملاريا عن طريق البعوض، وهو ليس معديا. تظهر الأعراض عادة بعد سبعة إلى 18 يوما من الإصابة.

وانضم تراوري إلى بورنموث في يناير على سبيل الإعارة من ساسولو الإيطالي وانضم بشكل رسمي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.

ولم يخض أي مباراة بقميص بورنموث في 1 نوفمبر الماضي، بعدما شارك في 6 مباريات.

وارتدى لاعب الوسط البالغ 25 عاما قميص الأفيال في 5 مباريات منها 2 في التوقف الدولي لنوفمبر الماضي وسجل هدفين في الفوز على سيشل بنتيجة 9-0 في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026.