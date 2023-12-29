أمم إفريقيا 2023 - مدرب بورنموث يكشف سبب غياب حامد تراوري عن كوت ديفوار

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

حامد تراوري

أوضح أندوني أريولا المدير الفني لـ بورنموث الإنجليزي سبب غياب حامد تراوري عن المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وغاب الإيفواري عن قائمة منتخب بلاده التي تستضيف البطولة بين شهري يناير وفبراير 2024.

وقال أريولا في المؤتمر الصحفي لبورنموث: "حامد تراوري سيغيب عن الملاعب لبعض الوقت بعد إصابته بالملاريا".

أخبار متعلقة:
قوائم أمم إفريقيا - عودة بيبي وتواجد هالر وأدنجرا رغم الإصابة في كوت ديفوار.. وغياب زاها خبر في الجول – قرار من فيتوريا بشأن لاعبي الأهلي.. وموعد السفر إلى كوت ديفوار تصنيف فيفا - لا جديد في ترتيب المراكز الأولى ومنتخب مصر.. وتقدم كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا - وفد منتخب مصر يزور كوت ديفوار للمرة الثانية

وأضاف "كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة بالنسبة له شخصيا".

وأتم "علينا أن نتأكد من أنه بخير وأنه يتعافى بشكل صحيح".

وينتشر مرض الملاريا عن طريق البعوض، وهو ليس معديا. تظهر الأعراض عادة بعد سبعة إلى 18 يوما من الإصابة.

وانضم تراوري إلى بورنموث في يناير على سبيل الإعارة من ساسولو الإيطالي وانضم بشكل رسمي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.

ولم يخض أي مباراة بقميص بورنموث في 1 نوفمبر الماضي، بعدما شارك في 6 مباريات.

وارتدى لاعب الوسط البالغ 25 عاما قميص الأفيال في 5 مباريات منها 2 في التوقف الدولي لنوفمبر الماضي وسجل هدفين في الفوز على سيشل بنتيجة 9-0 في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

أمم إفريقيا 2023 حامد تراروي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - تشارلز جيامفي ومحاربة السحر في غانا قبل لعنة الـ 40 عاما قوائم أمم إفريقيا - عودة بن ناصر ومبولحي وتواجد عطال في الجزائر.. وغياب بن رحمة وديلور أمم إفريقيا 2023 - تغيير في قائمة موريتانيا بسبب الإصابة كويز أمم إفريقيا - هل تعرف ألقاب منتخبات القارة جيدا؟ اختبر نفسك أمم إفريقيا - نيجيريا "لنفعلها مجددا".. لكن عليهم تخطي أزمتهم الكبرى قوائم أمم إفريقيا - أوسيمين على رأس 25 لاعبا في نيجيريا.. وعودة أحمد موسى منافس مصر - معسكر مغلق لـ غانا استعدادا لـ أمم إفريقيا 2023 كويز أمم إفريقيا - هل تعرف تاريخ مصر في البطولة جيدا؟ اختبر نفسك
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - تشارلز جيامفي ومحاربة السحر في غانا قبل لعنة الـ 40 عاما 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
إنتر ينهي 2023 بتعادل مع جنوى.. لاتسيو ينتصر ونابولي يواصل السقوط 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
موسم الرياض يوضح أسباب إلغاء كأس السوبر التركي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
عوض يكشف موقف الأهلي من بيع ديانج وحقيقة رغبة كولر في التخلص من معلول ساعة | الدوري المصري
عضو شركة الأهلي يكشف تفاصيل ضم إمام عاشور ورضا سليم.. والمسؤول عن الصفقات ساعة | الكرة المصرية
مورينيو: ديبالا سيكون متاحا أمام يوفنتوس ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
ريمونتادا وحفلة أهداف.. شباب أهلي دبي يقلب الطاولة على الشارقة ويتوج بلقب السوبر الإماراتي ساعة | الوطن العربي
قوائم أمم إفريقيا - عودة بن ناصر ومبولحي وتواجد عطال في الجزائر.. وغياب بن رحمة وديلور 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز