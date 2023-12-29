توتو ميركاتو: ميلان ونابولي يتنافسان لضم مدافع أهلي جدة

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

ديميرال- أهلي جدة

وجه ميلان أنظاره إلى مريي ديميرال مدافع أهلي جدة السعودي من أجل ضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني ميلان في مركز قلب الدفاع الموسم الجاري حيث أصيب جميع مدافعي الروسونيري.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي فإن المدافع التركي الذي خاض 6 مباريات بقميص الراقي الموسم الجاري منذ انضمامه.

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وأشار التقرير أيضا إلى أن نابولي من ضمن الفرق التي تسعى له، لكن راتبه المرتفع ربما تعيق الصفقة.

المدافع التركي الدولي خاض 7 مباريات العام الجاري وسجل هدفا وصنع آخر بقميص الفريق في جميع المسابقات.

وغاب لمدة شهرين ونصف بسبب تعرضه للإصابة في غضروف الركبة.

ويمتلك المدافع البالغ 25 عاما تجارب عديدة في الدوري الإيطالي بقميص أتالانتا ويوفنتوس وساسولو.

وسبق له اللعب لأندية ألانيا سبور التركي وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

وعلى صعيد منتخب تركيا خاض 41 مباراة دولية وسجل هدفين.

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