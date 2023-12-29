رومانو: لوريس سينتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي بعد 11 عاما مع توتنام

سيرحل الفرنسي هوجو لوريس عن صفوف توتنام بعد 11 عاما بقميص النادي اللندني.

ويمتد عقد لوريس مع توتنام حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت المختص بأخبار الانتقالات، فإن لوس أنجلوس جالاكسي أتم اتفاقه مع لوريس للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح رومانو أن هوجو لوريس سينضم لنادي لوس أنجلوس جالاكسي في صفقة انتقال دائم.

وقضى لوريس 11 موسما بقميص توتنام الإنجليزي عقب انضمامه قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وخسر لوريس مكانه الأساسي مع توتنام لصالح الحارس الإيطالي جليوميلو فيكاريو.

الحارس البالغ 36 عاما بدأ مسيرته مع نيس وانضم إلى ليون في 2008 وعقب 4 مواسم انضم لصفوف الديوك اللندنية.

وأعلن لوريس اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب فرنسا عقب خسارة نهائي كأس العالم 2022، وسبق له التتويج ورفع لقب كأس العالم 2018.