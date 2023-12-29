منافس مصر - معسكر مغلق لـ غانا استعدادا لـ أمم إفريقيا 2023

يبدأ منتخب غانا استعداداته لأمم إفريقيا 2023 بإقامة معسكر مغلق.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثانية رفقة مصر وكاب فيردي وموزمبيق.

وبحسب موقع الاتحاد الغاني الرسمي فإن النجوم السوداء ستبدأ الاستعداد خلف أبواب مغلفة في كوماسي بملعب بابا يارا.

ومن ثم سيخوض مرانا مفتوحا يوم 2 يناير 2024 المقبل في معسكره بجاردن سيتي.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب من الجهاز الفني لتوفير أجواء تخييم هادئة وهادئة قبل المنافسة. ونتيجة لذلك، لن يتمكن الجمهور ووسائل الإعلام من الوصول إلى فندق الفريق خلال فترة المعسكر.

وأشار إلى أن منتخب غانا سيخوض مباراة ودية في ملعب بابا يارا استعدادا للبطولة.

وسيعلن كريس هوتون المدير الفني لـ غانا قائمة الفريق قبل السفر إلى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار لخوض غمار البطولة.

ويبدأ منتخب غانا مشواره في البطولة يوم 14 يناير المقبل بمواجهة كاب فيردي.

ثم سيلتقي مع منتخب مصر يوم 18 يناير في الجولة الثانية لدور المجموعات، ويختتم مشواره بلقاء موزمبيق يوم 22.