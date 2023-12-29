10 لاعبين.. زيادة عدد أجانب الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 17:31

كتب : FilGoal

حجازي ورونالدو

كريستيانو رونالدو أحمد حجازي الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي - الهلال (0)-(0) الفيحاء.. هجوم متبادل مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-12-2023 والقنوات الناقلة.. محمد شريف ضد أهلي جدة وإنتر ضد جنوى بمشاركة طارق حامد.. ضمك يخسر من الرياض في الدوري السعودي لا مواجهة سعودية نارية.. قرعة دوري أبطال آسيا تصدم الفيحاء بالنصر طالب بثورة في التعاقدات.. الشباب يقيل الكرواتي إيجور بيسكان تنس - ألكاراز يتوج بكأس موسم الرياض بالفوز على دجوكوفيتش بعد خماسية كلاسيكو السعودية.. بنزيمة يغلق حسابه على إنستجرام مدرب اتحاد جدة: لابد أن نتعافى بعد الصدمات
أخر الأخبار
منافس مصر - معسكر مغلق لـ غانا استعدادا لـ أمم إفريقيا 2023 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
10 لاعبين.. زيادة عدد أجانب الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل 18 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري السعودي - الهلال (0)-(0) الفيحاء.. هجوم متبادل 40 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جوارديولا: عام 2023 ليس سيئا.. والدوري طويل جدا ساعة | الكرة الأوروبية
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف تاريخ مصر في البطولة جيدا؟ اختبر نفسك ساعة | كويز في الجول
مؤتمر تين هاج: عندما يعود اللاعبين الأقوياء نستطيع الفوز على أي فريق ساعة | الدوري الإنجليزي
تعليق من موديست بعد هدفه الأول مع الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - ني لامبتي.. صاحب قصة مأساوية لن تتخيلها في كرة القدم 2 ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز