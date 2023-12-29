انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2) - (0) الفيحاء.. 3 نقاط جديدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال والفيحاء التي تقام في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

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نهاية المباراة

ق90+11 ميتروفيتش يسجل الهدف الثاني لنادي الفيحاء من ركلة جزاء

ق85 كرة عرضية من سافيتش إلى داخل منطقة الجزاء على رأس ميتروفيتش الذي مرر كرة إلى البليهي ليسدد رأسية ارتطمت بالمدافع ونزلت أمام قدمه ليسددها داخل الشباك.

ق78 عرضية متقنة من عبد الله الحمدان حولها ميتروفيتش بضربة رأسية مرت أعلى مرمى الفيحاء.

60 تسديدة قوية من ميشايل ينقذها حارس الفيحاء أحمد الكسار

ق49 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق سافيتش لكنها بعيدة عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

35 القائم يحرم ميتروفيتش من تسجيل هدف التقدم

ق21 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال من ركلة ركنية شتتها حسين الجاويش لاعب الفيحاء بنجاح.

ق12 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال من ركلة ركنية عن طريق سعود عبد الحميد على رأس محمد كنو الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى

بداية المباراة