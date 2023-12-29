مؤتمر جوارديولا: عام 2023 ليس سيئا.. والدوري طويل جدا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 16:46

كتب : FilGoal

جوارديولا

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على ما فعله فريقه خلال عام 2023 إذ توج بـ5 بطولات وأبرزهم دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشسر سيتي لملاقاة منافسه شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "عام 2023 ليس سيئا على الإطلاق، يمكن أن يكون أفضل أعتقد ذلك، لا أريد أن أكون جشعا".

أخبار متعلقة:
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف تاريخ مصر في البطولة جيدا؟ اختبر نفسك مؤتمر تين هاج: عندما يعود اللاعبين الأقوياء نستطيع الفوز على أي فريق تعليق من موديست بعد هدفه الأول مع الأهلي أمم إفريقيا - ني لامبتي.. صاحب قصة مأساوية لن تتخيلها في كرة القدم

وأضاف "لقد كان عاما جيدا حقا، عندما نخسر مباراة، فإننا نخرج من السباق على اللقب، عندما نفوز بمباراة، نكون في المنافسة".

وتابع "إنه نفس الشيء بالنسبة لمنافسينا، لقد رأينا حتى الآن هذا العام أن كل شيء يمكن أن يحدث، وربما نتائج لا تتوقعها".

وعن المنافسة في الدوري في الموسم الحالي قال: "علينا أن نتحلى بالصبر، يجب أن لا نرتكب أخطاء، علينا أن نلعب بقوة، عليك دائما تحقيق الفوز، الفرق التي في أسفل الترتيب تحصل على النتائج الإيجابية".

وأنهى حديثه قائلا: "من الشائع هذا الموسم بالنسبة للفرق التي تكافح من أجل تحقيق نتائج جيدة تتمكن من الحصول عليها، هذا هو مدى صعوبة الأمر دعونا لا نستسلم ونخوض مباراة تلو الأخرى فالدوري طويل جدا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 9 نقاط.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا شيفيلد يونايتد
نرشح لكم
زاد الطين بلة.. إلغاء مرسوم النمو في الدوري الإيطالي الرجل الأنجح في تاريخ الملكي الأوروبي.. ريال مدريد يجدد تعاقد أنشيلوتي حتى 2026 ريليفو: تم الأمر.. أنشيلوتي يجدد عقده مع ريال مدريد مؤتمر كلوب: لدينا حلول بعد خسارة صلاح.. وهذا ما جعلنا الدفاع الأفضل في الدوري نائب رئيس الاتحاد الألماني: جوندوجان يرسل شقيقه لمنتخب ألمانيا بدلا منه تقرير: برشلونة يريد التعاقد مع "ميزان" جيرونا.. ورد اللاعب والمدرب مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-12-2023 والقنوات الناقلة.. محمد شريف ضد أهلي جدة وإنتر ضد جنوى عودة الرجل المختار.. وست هام يحقق مفاجأة كبرى وينتصر على أرسنال
أخر الأخبار
منافس مصر - معسكر مغلق لـ غانا استعدادا لـ أمم إفريقيا 2023 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
10 لاعبين.. زيادة عدد أجانب الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل 13 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري السعودي - الهلال (0)-(0) الفيحاء.. هجوم متبادل 35 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جوارديولا: عام 2023 ليس سيئا.. والدوري طويل جدا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف تاريخ مصر في البطولة جيدا؟ اختبر نفسك ساعة | كويز في الجول
مؤتمر تين هاج: عندما يعود اللاعبين الأقوياء نستطيع الفوز على أي فريق ساعة | الدوري الإنجليزي
تعليق من موديست بعد هدفه الأول مع الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - ني لامبتي.. صاحب قصة مأساوية لن تتخيلها في كرة القدم 2 ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز