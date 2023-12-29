مؤتمر جوارديولا: عام 2023 ليس سيئا.. والدوري طويل جدا

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على ما فعله فريقه خلال عام 2023 إذ توج بـ5 بطولات وأبرزهم دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشسر سيتي لملاقاة منافسه شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "عام 2023 ليس سيئا على الإطلاق، يمكن أن يكون أفضل أعتقد ذلك، لا أريد أن أكون جشعا".

وأضاف "لقد كان عاما جيدا حقا، عندما نخسر مباراة، فإننا نخرج من السباق على اللقب، عندما نفوز بمباراة، نكون في المنافسة".

وتابع "إنه نفس الشيء بالنسبة لمنافسينا، لقد رأينا حتى الآن هذا العام أن كل شيء يمكن أن يحدث، وربما نتائج لا تتوقعها".

وعن المنافسة في الدوري في الموسم الحالي قال: "علينا أن نتحلى بالصبر، يجب أن لا نرتكب أخطاء، علينا أن نلعب بقوة، عليك دائما تحقيق الفوز، الفرق التي في أسفل الترتيب تحصل على النتائج الإيجابية".

وأنهى حديثه قائلا: "من الشائع هذا الموسم بالنسبة للفرق التي تكافح من أجل تحقيق نتائج جيدة تتمكن من الحصول عليها، هذا هو مدى صعوبة الأمر دعونا لا نستسلم ونخوض مباراة تلو الأخرى فالدوري طويل جدا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 9 نقاط.