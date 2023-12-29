كويز أمم إفريقيا - هل تعرف تاريخ مصر في البطولة جيدا؟ اختبر نفسك

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

ريجوبير سونج ومحمد زيدان - مصر والكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا 2008

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف تاريخ منتخب مصر في البطولة جيدا؟

حسنا اختبر نفسك.

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