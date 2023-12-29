تعليق من موديست بعد هدفه الأول مع الأهلي

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 15:28

كتب : FilGoal

احتفال موديست بهدفه في السوبر المصري

علق أنتوني موديست مهاجم الأهلي على هدفه الأول مع ناديه والبطولة الأولى له كذلك عقب الفوز بكأس السوبر.

وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر مساء أمس الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وشهدت المباراة تسجيل اللاعب الفرنسي لهدف وصناعة آخر.

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وكتب موديست عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الجمعة قائلا: "فخور للفوز بأول بطولة لي مع الأهلي".

وواصل "الفوز بالبطولات كان واحد من الأسباب التي دفعتني للانضمام إلى هذا النادي الكبير".

وأردف "سعيد لتسجيل هدفا ومساعدة فريقي".

وأكمل "كونوا على ثقة بأنني سأواصل القتال للفوز بالمزيد من البطولات مع الأهلي".

وأتم موديست حديثه "أشكر كل زملائي والجهاز الفني والجماهير على دعمهم، لنعمل من أجل النصف الثاني من الموسم".

موديست الأهلي
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