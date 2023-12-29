تعليق من موديست بعد لقبه الأول مع الأهلي

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 15:28

كتب : FilGoal

احتفال موديست بهدفه في السوبر المصري

علق أنتوني موديست مهاجم الأهلي على هدفه مع ناديه أمام مودرن فيوتشر والبطولة الأولى له كذلك عقب الفوز بكأس السوبر.

وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر مساء أمس الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وشهدت المباراة تسجيل اللاعب الفرنسي لهدف وصناعة آخر.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - ني لامبتي.. صاحب قصة مأساوية لن تتخيلها في كرة القدم خبر في الجول – خالد عبد الشافي لاعب لافيينا معروض على الزمالك زاد الطين بلة.. إلغاء مرسوم النمو في الدوري الإيطالي

وكتب موديست عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الجمعة قائلا: "فخور للفوز بأول بطولة لي مع الأهلي".

وواصل "الفوز بالبطولات كان واحد من الأسباب التي دفعتني للانضمام إلى هذا النادي الكبير".

وأردف "سعيد لتسجيل هدفا ومساعدة فريقي".

وأكمل "كونوا على ثقة بأنني سأواصل القتال للفوز بالمزيد من البطولات مع الأهلي".

وأتم موديست حديثه "أشكر كل زملائي والجهاز الفني والجماهير على دعمهم، لنعمل من أجل النصف الثاني من الموسم".

الأهلي موديست
نرشح لكم
بعد الفوز بالسوبر المصري.. تفاصيل اجتماع الخطيب ولجنة التخطيط مع كولر خبر في الجول – خالد عبد الشافي لاعب لافيينا معروض على الزمالك الزمالك يكلف أحمد حسانين برئاسة بعثة الفريق في بطولتيه بالإمارات بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التتويج بالسوبر علاء ميهوب: عمر كمال لم يوقع عقدا مع الزمالك.. هو يريد الرحيل عن فيوتشر كهربا: إمام أصبح واحدا من أبناء الأهلي.. وحقي سأحصل عليه بعد تسبب شخصين في أزمتي مع الزمالك حسين الشحات: لا أفكر في الأرقام القياسية بقدر الفريق.. ووجود الزمالك كان سيصنع الفارق بالسوبر الدرجة الثانية - طارق يحيى يعلن عبر في الجول توليه تدريب إيسترن كومباني
أخر الأخبار
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف ألقاب منتخبات القارة جيدا؟ اختبر نفسك 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
بهدف كيسيه في +90 ومشاركة شريف.. أهلي جدة يوقف انتصارات الخليج في الدوري السعودي 26 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - نيجيريا "لنفعلها مجددا".. لكن عليهم تخطي أزمتهم الكبرى 38 دقيقة | تقرير في الجول
اتحاد اللاعبين يهدد باتخاذ إجراءات قانونية بسبب زيادة عدد المباريات ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير سعودي: جاياردو يستبعد بنزيمة بعد انقطاعه عن التدريبات ساعة | سعودي في الجول
"نتوقع قدوم أحباب أتاتورك".. بيشكتاش يرحب باستضافة السوبر التركي بعد إلغاءه في السعودية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إلغاء السوبر التركي في السعودية بين جالاتاسراي وفنربخشة.. وتقارير توضح الأسباب السياسية 2 ساعة | سعودي في الجول
قوائم أمم إفريقيا - أوسيمين على رأس 25 لاعبا في نيجيريا.. وعودة أحمد موسى 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز