خبر في الجول – خالد عبد الشافي لاعب لافيينا معروض على الزمالك

عُرض خالد عبد الشافي قلب دفاع نادي لافيينا على الزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق لنادي لافيينا أشاد باللاعب وقدراته لمسؤولي الزمالك.

ودخل اللاعب اهتمامات الزمالك ويكثف مسؤولوه من متابعته خلال الفترة الحالية.

ويبلغ اللاعب من العمر 25 عاما إذ أنه من مواليد 1998 ويستطيع اللعب كقلب دفاع إلى جانب مركز الظهير الأيمن.

ويحتل لافيينا المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة بعد مرور 14 جولة.

ومازال الزمالك يعاني من مشكلة إيقاف القيد بسبب أزمته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان FilGoal.com كشف سابقا أن مفاوضات الزمالك مع النادي البرتغالي بدأت في الدخول إلى مراحلها الأخيرة لدفع الغرامة وحل أزمة إيقاف القيد.

وعرض الزمالك على لشبونة دفع مبلغ مليون دولار ثم دفع باقي مبلغ الغرامة وقيمته نصف مليون دولار في وقت لاحق.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك يمتلك في الوقت الحالي مبلغ الغرامة بالكامل، لكنه عرض دفع مليون دولار ودفع باقي المبلغ في وقت لاحق، وذلك لاستخدام المبلغ في ملفات أخرى يعمل مجلس الإدارة على حلها حاليا.

ولكن في حالة عدم موافقة سبورتنج لشبونة على دفع المبلغ على مرتين، سيسدد الزمالك المبلغ دفعة واحدة ويحل أزمة القيد.

وذلك حرصا من نادي الزمالك على حل أزمة إيقاف القيد قبل بداية شهر يناير المقبل أو في الأيام الأولى من عام 2024 المقبل، للعمل على ملف صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.