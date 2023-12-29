خبر في الجول – خالد عبد الشافي لاعب لافيينا معروض على الزمالك

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 14:49

كتب : FilGoal

خالد عبد الشافي - لافيينا

عُرض خالد عبد الشافي قلب دفاع نادي لافيينا على الزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني السابق لنادي لافيينا أشاد باللاعب وقدراته لمسؤولي الزمالك.

ودخل اللاعب اهتمامات الزمالك ويكثف مسؤولوه من متابعته خلال الفترة الحالية.

أخبار متعلقة:
زاد الطين بلة.. إلغاء مرسوم النمو في الدوري الإيطالي الرجل الأنجح في تاريخ الملكي الأوروبي.. ريال مدريد يجدد تعاقد أنشيلوتي حتى 2026 الزمالك يكلف أحمد حسانين برئاسة بعثة الفريق في بطولتيه بالإمارات

ويبلغ اللاعب من العمر 25 عاما إذ أنه من مواليد 1998 ويستطيع اللعب كقلب دفاع إلى جانب مركز الظهير الأيمن.

ويحتل لافيينا المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة بعد مرور 14 جولة.

ومازال الزمالك يعاني من مشكلة إيقاف القيد بسبب أزمته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي ومستحقات انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان FilGoal.com كشف سابقا أن مفاوضات الزمالك مع النادي البرتغالي بدأت في الدخول إلى مراحلها الأخيرة لدفع الغرامة وحل أزمة إيقاف القيد.

وعرض الزمالك على لشبونة دفع مبلغ مليون دولار ثم دفع باقي مبلغ الغرامة وقيمته نصف مليون دولار في وقت لاحق.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك يمتلك في الوقت الحالي مبلغ الغرامة بالكامل، لكنه عرض دفع مليون دولار ودفع باقي المبلغ في وقت لاحق، وذلك لاستخدام المبلغ في ملفات أخرى يعمل مجلس الإدارة على حلها حاليا.

ولكن في حالة عدم موافقة سبورتنج لشبونة على دفع المبلغ على مرتين، سيسدد الزمالك المبلغ دفعة واحدة ويحل أزمة القيد.

وذلك حرصا من نادي الزمالك على حل أزمة إيقاف القيد قبل بداية شهر يناير المقبل أو في الأيام الأولى من عام 2024 المقبل، للعمل على ملف صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

لافيينا الزمالك خالد عبد الشافي
نرشح لكم
تخطت 10 ملايين دولار.. جوائز الأهلي المالية في 2023 في 116 عاما.. 150 لقبا لـ الأهلي والأكثر تتويجا في التاريخ لقطة ستظل خالدة وركلات جزاء مجددا.. بيراميدز يحسم برونزية السوبر المصري أمام سيراميكا مدرب زد: شادي حسين استعاد الثقة.. وزيكو لديه الأفضل رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات ثنائي الأهلي ومروان حمدي السوبر المصري - ميهوب: طموح فيوتشر الفوز باللقب خبر في الجول – تطورات إصابة مصطفى شلبي وموقفه من العودة للمران سجل أول أهدافه.. حسام حسن يقود سموحة للفوز على طلائع الجيش ودخول المربع الذهبي
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: عام 2023 ليس سيئا.. والدوري طويل جدا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف تاريخ مصر في البطولة جيدا؟ اختبر نفسك 49 دقيقة | كويز في الجول
مؤتمر تين هاج: عندما يعود اللاعبين الأقوياء نستطيع الفوز على أي فريق ساعة | الدوري الإنجليزي
تعليق من موديست بعد هدفه الأول مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - ني لامبتي.. صاحب قصة مأساوية لن تتخيلها في كرة القدم ساعة | حكايات في الجول
خبر في الجول – خالد عبد الشافي لاعب لافيينا معروض على الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
زاد الطين بلة.. إلغاء مرسوم النمو في الدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الرجل الأنجح في تاريخ الملكي الأوروبي.. ريال مدريد يجدد تعاقد أنشيلوتي حتى 2026 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز