الرجل الأنجح في تاريخ الملكي الأوروبي.. ريال مدريد يجدد تعاقد أنشيلوتي حتى 2026

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 14:32

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي عن تجديد التعاقد مع المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي حتى عام 2026.

ومدح النادي الملكي مدربه في البيان بأنه المدرب الأول في التاريخ الذي توج بالدوريات الخمسة الكبرى وهم الإنجليزي والإيطالي والفرنسي والألماني والإسباني

وخرجت بعض التقارير قبل الإعلان الرسمي من النادي الملكي أن الأمر تم ولم يتبقى سوى الإعلان قبل أن وصل الآن.

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أفاد موقع "ريليفو" الإسباني أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قد أنهى أمر تجديد عقد المدير الفني الإيطالي ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي من قبل النادي الملكي.

وذكر الموقع أن عقد أنشيلوتي الجديد يمتد حتى عام 2026 إذ كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الاتحاد البرازيلي أجرى مفاوضات مطولة مع أنشيلوتي ليدرب منتخب السامبا ووافقوا على الانتظار من أجله، لكن يبدو في النهاية أن أنشيلوتي فضل البقاء مع ريال مدريد عن الانتقال لتدريب أول منتخب في مسيرته التدريبية.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد كشفت عن أسباب إرادة بيريز في تجديد عقد أنشيلوتي إذ إن نظرة إدارة النادي الملكي تغيرت للإيجاب وبالتالي أنشيلوتي أقرب كثيرا من الاستمرار وتجديد تعاقده عن الرحيل في نهاية الموسم.

ويتصدر ريال مدريد حتى الآن جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة بالتساوي مع جيرونا الوصيف إذ تتبقى مباراة واحدة للوصول إلى منتصف الموسم.

وأفادت الصحيفة أن سيطرة أنشيلوتي غرفة تغيير الملابس والتعامل مع اللاعبين ومواجهة المواقف الصعبة خلال الإصابات جنبا إلى جنب بتحقيق الفوز أسباب إيجابية لمجلس الإدارة لتختار استمراره.

والسبب الأخير هو عدم مطالبته للدخول في فترات الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية للتعاقد مع اللاعبين ولذلك يناسب النادي اقتصاديا ولا يضع الشغط على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

يذكر أن أنشيلوتي هو المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ ريال مدريد في مباريات بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا 42 وتوج مرتين بذات الأذنين مرتين الأولى في موسم 2013-2014 والأخرى في 2021-2022.

وقضى أنشيلوتي ولاية أولى مع ريال مدريد من 2013 حتى 2015 وتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس ملم إسبانيا.

وفاز في الولاية الثانية إذ يتواجد منذ 2021 بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

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