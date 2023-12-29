الزمالك يكلف أحمد حسانين برئاسة بعثة الفريق في بطولتيه بالإمارات
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 14:25
كتب : أحمد شوقي صلاح
كلف الزمالك عضو مجلس الإدارة أحمد حسانين برئاسة بعثة الفريق الأبيض التي سوف تسافر إلى الإمارات للدخول في معسكر تحضيري استغلالا لفترة توقف الدوري.
وسيشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة خلال الفترة ما بين 18 لـ24 يناير المقبل.
وستقام تلك البطولة بمشاركة الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.
وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل.
وستقام تلك البطولة بمشاركة الزمالك على جانب الرجاء المغربي وأهلي جدة السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.
وكان الزمالك استأنف مرانه أمس الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة عقب نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها.
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