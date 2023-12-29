قوائم أمم إفريقيا – انضمام نيكولاس جاكسون.. وتواجد ماني وكوليبالي وميندي مع السنغال

يتواجد نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي في قائمة السنغال النهائية المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلن أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي عن قائمة فريقه التي سوف تدافع عن اللقب الذي تحقق في عام 2021.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجوار كل من الكاميرون وغينيا وجامبيا.

ويبدأ أسود التيرانجا مشوار حملتهم للدفاع عن اللقب في 15 يناير المقبل ضد جامبيا وبعدها بأربعة أيام يواجهون الكاميرون.

ويختتم منتخب السنغال مبارياته أمام غينيا في 23 يناير المقبل.

📋🌍 La liste des 27 lions du Sénégal qui vont disputer l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. #MankoWutiNdamli | #ListeGaindeyi pic.twitter.com/YRJX8Bxtik — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) December 29, 2023

وجاءت القائمة النهائية التي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي)- سيني ديانج (ميدلزبره الإنجليزي)- موري دياو (كليرمون فوت الفرنسي)

في الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)- عبده ديالو (العربي القطري)- موسى نياخات (نوتنجهام فورست)- عبد اللاي نداي (تروا الفرنسي)- يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)- إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي)- عبد اللاي سيك (مكابي حيفا)- فودي بالو توريه (فولام الإنجليزي)- فورموسي ميندي (لوريان الفرنسي)

في الوسط: إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي)- بابي جاي (مارسيليا الفرنسي) - بابي سار (توتنام الإنجليزي)- كريبين دياتا (موناكو الفرنسي)- لامين كامارا (ميتز الفرنسي)- شيخو كوياتي (نوتنجهام فورست الإنجليزي)- نامباليس ميندي (لانس الفرنسي)

في الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي)- نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي)- إليمان نداي (مارسيليا الفرنسي)- عبد الله سيما (رينجرز الاسكتلندي)- بولاي ديا (ساليرنتينا الإيطالي)- حبيب ديالو (الشباب السعودي)- إسماعيلا سار (مارسيليا الفرنسي)