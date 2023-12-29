مؤتمر كلوب: لدينا حلول بعد خسارة صلاح.. وهذا ما جعلنا الدفاع الأفضل في الدوري
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 13:05
كتب : FilGoal
نرشح لكم
زاد الطين بلة.. إلغاء مرسوم النمو في الدوري الإيطالي الرجل الأنجح في تاريخ الملكي الأوروبي.. ريال مدريد يجدد تعاقد أنشيلوتي حتى 2026 ريليفو: تم الأمر.. أنشيلوتي يجدد عقده مع ريال مدريد نائب رئيس الاتحاد الألماني: جوندوجان يرسل شقيقه لمنتخب ألمانيا بدلا منه تقرير: برشلونة يريد التعاقد مع "ميزان" جيرونا.. ورد اللاعب والمدرب مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-12-2023 والقنوات الناقلة.. محمد شريف ضد أهلي جدة وإنتر ضد جنوى عودة الرجل المختار.. وست هام يحقق مفاجأة كبرى وينتصر على أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (2) وست هام.. انتصار المطارق