مؤتمر كلوب: لدينا حلول بعد خسارة صلاح.. وهذا ما جعلنا الدفاع الأفضل في الدوري

زاد الطين بلة.. إلغاء مرسوم النمو في الدوري الإيطالي

الرجل الأنجح في تاريخ الملكي الأوروبي.. ريال مدريد يجدد تعاقد أنشيلوتي حتى 2026

ريليفو: تم الأمر.. أنشيلوتي يجدد عقده مع ريال مدريد

تقرير: برشلونة يريد التعاقد مع "ميزان" جيرونا.. ورد اللاعب والمدرب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-12-2023 والقنوات الناقلة.. محمد شريف ضد أهلي جدة وإنتر ضد جنوى