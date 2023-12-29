نائب رئيس الاتحاد الألماني: جوندوجان يرسل شقيقه لمنتخب ألمانيا بدلا منه

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 12:05

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان

انتقد رالف أوي شافيرت نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بصورة قوية جدا إلكاي جوندوجان لاعب فريق برشلونة الإسباني بسبب مستواه رفقة منتخب ألمانيا.

وقال شافيرت لصحيفة "هانوفريش ألماين زايتونج" الألمانية: "جوندوجان يقدم مستويات مذهلة مع فريقه، وهذا شيء غريب لأنه يلعب بطريقة مختلفة مع المنتخب".

وأنهى حديثه قائلا: "مستوى جوندوجان يجعلني أطرح سؤالا هل يرسل لنا جوندوجان شقيقه التوأم إلى المنتخب الذي لا يملك موهبة لعب كرة القدم ليلعب بدلا منه".

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ويقدم منتخب ألمانيا مستويات غير مرضية إذ خرج من بطولة كأس العالم قطر 2022 من الدور الأول بعد الخسارة من اليابان.

وخسر 6 مباريات ودية في آخر 10، وهزم 3 مرات متتالية من بولندا وكولومبيا واليابان بتسجيله هدفا واحدا فقط.

وهزم المنتخب في آخر مباراتين ضد تركيا والنمسا بنتيجة 3-2 و2-0 بالترتيب.

ووصل الأمر لإقالة هانز فليك وتعيين جوليان ناجلزمان يوم 22 سبتمبر الماضي.

وأصبح ناجلزمان المدرب رقم 12 في تاريخ منتخب ألمانيا.

وسيكون التحدي الحقيقي الأول لمنتخب المانشافت في بطولة يورو 2024 المقبلة التي ستستضيفها ألمانيا.

برشلونة إلكاي جوندوجان ألمانيا الدوري الإسباني يورو 2024
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