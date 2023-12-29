بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التتويج بالسوبر

وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة عقب التتويج بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر مساء أمس الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وفور نهاية المباراة استقلت بعثة الأهلي الطائرة من أبو ظبي عائدة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة سلبية استغلالا لفترة التوقف الدولي بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الأهلي ظفر ببرونزية كاس العالم للأندية 2023 في السعودية قبل أن يسافر إلى الإمارات حيث حصد النسخة المستحدثة الجديدة من كأس السوبر.

ويلعب منتخب مصر في أمم إفريقيا في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ومن المقرر أن يبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة في الـ14 من شهر يناير المقبل.