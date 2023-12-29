علاء ميهوب: عمر كمال لم يوقع عقدا مع الزمالك.. هو يريد الرحيل عن فيوتشر

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

فيوتشر - عمر كمال

نفى علاء ميهوب مدير الكرة في مودرن فيوتشر ما تردد عن توقيع عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق لعقد مع الزمالك.

عمر كمال

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وارتبط اسم عمر كمال بالانضمام إلى الأهلي أو الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث علاء ميهوب لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "غياب عمر كمال عن مواجهة الأهلي كان مؤثرا والإصابة ليست قوية وسوف يلحق بكأس أمم إفريقيا 2023 مع منتخب مصر".

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وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر مساء أمس الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وعن مصير عمال وهل سينتقل إلى الأهلي أم الزمالك أجاب "لا أستطيع الحسم".

وبسؤاله عن حقيقة ما يثار حول توقيع عمر كمال وقع عقدا مع الزمالك أجاب ميهوب "لا لم يحدث وليس معنى حديثي إنني بذلك ألمح عن شيء ما عن الأهلي".

وشدد "وحينما يتحدث وليد دعبس رئيس مودرن فيوشتر ويقول عمر وقع لناد ما فهذا هو الأمر الصحيح".

وعن هل هل سيرحل عمر كمال عن فيوتشر أم سيبقى رد "أتمنى بقائه مع الفريق ولكنه يريد الرحيل وخوض تجربة جديدة، أين سينتقل؟ الخبر عند وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر".

وأتم مدير الكرة في فيوتشر حديثه "عمر كمال لم يجلس مع أحد ولم يتمم اتفاقه مع أي ناد حتى الآن".

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