تقرير: برشلونة يريد التعاقد مع "ميزان" جيرونا.. ورد اللاعب والمدرب

يريد نادي برشلونة الإسباني تدعيم صفوف فريقه بالتعاقد مع لاعب وسط بسبب الغيابات العديدة في هذا المركز وأهمهم بيدري وجافي.

ووفقا للصحفي الشهير جيرارد روميرو أن وقع اختيار برشلونة على أليكس جارسيا لاعب فريق جيرونا لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد جارسيا ميزان وسط جيرونا بسبب قدرته على التحكم في إيقاع مباريات الفريق ويعتبر من الأهم في جيرونا.

وذكر روميرو أن يوجد شرط جزائي في عقد جارسيا يبلغ 20 مليون يورو، لكن سيتفاوض برشلونة مع جيرونا على سعر اللاعب.

ولن يكون عرض برشلونة مقابل مادي فقط بل سيضيف أحدا من بابلو توري أو أوريول روميو ليكون العرض مرضيا لجيرونا.

ويلعب توري في جيرونا على سبيل الإعارة من برشلونة منذ بداية الموسم الجاري.

رد اللاعب

خرج جارسيا في بداية شهر ديسمبر وقال في منصة "فوتبول إن موفيستار بلس" الإسبانية: "أريد أن ألعب في برشلونة يوما ما، فهذا النادي أحبه منذ أن كنت صغيرا وأتابعه دائما".

تعليق مدرب جيرونا

علق ميتشيل المدير الفني لجيرونا على تصريحات جارسيا يوم 6 ديسمبر الماضي قائلا: "الحقيقية أن مباراتنا المقبلة في كأس ملك إسبانيا أكثر أهمية من حديث جارسيا، لكن أعتقد أنه تصرف بطريقة غير صحيحة".