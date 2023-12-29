كهربا: إمام أصبح واحدا من أبناء الأهلي.. وحقي سأحصل عليه بعد تسبب شخصين في أزمتي مع الزمالك

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إن إمام عاشور زميله في الفريق تأقلم مع ناديه الجديد بعد انتقاله إليه قادما من ميتيلاند الدنماركي.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر مساء أمس الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتحدث كهربا لقناة "إم بي سي مصر" في البداية عن سبب حزنه بعد تسجيله للهدف الأول في المباراة قائلا: "لم أكن حزينا بعد تسجيلي للهدف لكن الفترة الأخيرة كانت صعبة للغاية وأحب القيام بكل شيء في الملعب لمساعدة زملائي وإسعاد الجمهور".

وتابع "وفي الفترة الأخيرة شعرت بالتقصير لكن هذا لم يكن تقصيرا مني فالأهداف يلعب عامل التوفيق جزء كبير فيها ولكنه لم يكن حليفي ولهذا كنت حزينا بعض الشيء".

وشدد "لم أوجه رسالة لأي شخص وكنت أركز في الملعب فقط وكل يوم لدي تحدي جديد بأن أكون أفضل من اليوم السابق".

وتابع ضاحكا "بعد استبدالي كنت أريد المشاركة مجددا، أبذل مجهودا خارج الملعب أكثر من داخله".

أما عن تسجيل أنتوني موديست المحترف الفرنسي في الأهلي لأول أهدافه وصناعة آخر ما تسبب في انتصار الأهلي قال كهربا: "موديست قدم مباراة جيدة وسجل هدفا وصنع آخر وسوف يفيدنا في المستقبل".

وكشف "أحب موديست وأتحدث معه كثيرا وكل اللاعبين الأجانب أحاول مساعدتهم وحتى مع مراجعة الفيديو للحكم كنت أقول له إن شاء الله هدف".

أما عن علاقته مع إمام عاشور قال كهربا: "أحب إمام جدا وهو بمثابة شقيقي، كنت أعرف أن مع قدومه للأهلي سيتعرض لضغط كبير سبق وتعرضت أنا له لهذا حاولت مساعدته على التأقلم منذ أول مباراة له ويدخل في أجواء الأهلي فنحن نعرف نظام الأهلي فهو نظام صعب على أي لاعب يأتي من خارج النادي".

وأكمل "وكل اللاعبين يحبونه لأنه شخصية رائعة وهو تأقلم وأصبح واحدا منا وابن النادي".

وعن تعادل فيوتشر مع الأهلي بعد التأخر بهدفين قال: "شعرت بالخوف مع تعادل مودرن فيوتشر وقلت لنفسي سنخسر وحتى كل مقاعد البدلاء توقعنا ذلك لكننا دعونا المولى عز وجل ووفقنا في النهاية".

أما عن خطأ مصطفى شوبير في الهدف الأول لفيوتشر قال: "مصطفى شوبير أخي الصغير ولن أتحدث عن الخطأ فالكرة 11 لاعبا يفوزون ويخسرون سويا، مصطفى حارس مرمى كبير جدا ومستقبل للأهلي ومنتخب مصر وتحدثنا سويا بعد المباراة وهو سيتعلم وفزنا وكل شيء يتم نسيانه وهو يتعلم يوميا".

وبسؤاله عن علاقته مع مدربه مارسيل كولر رد كهربا "هو شخص غالي علي، علاقتي كبيرة به وأفضل ما فيه إنه يجيد التعامل نفسيا معي في كل المباريات والتدريبات وهو من أعادني لمستواي، هو بمثابة والدي".

وعن غرامة الزمالك ومتى يسددها قال: "أحلم بنهاية الأزمة، سأكشف عن شيء ما لن يعرفه أي شخص العقد الخاص بي مع الزمالك وقعته في سنة 2016 ظهر للعلن في 2019 وأنه موثق في اتحاد الكرة".

وأتم كهربا حديثه "شخصان في اتحاد الكرة لن أكشف عن أسمائهما سوى بعد نهاية تلك الأزمة هما من تسببا في حدوث ذلك، والمولى عز وجل سيجعلني أحصل على حقي في الدنيا وفي الآخرة".