حسين الشحات: لا أفكر في الأرقام القياسية بقدر الفريق.. ووجود الزمالك كان سيصنع الفارق بالسوبر

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 10:58

كتب : FilGoal

حسين الشحات

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي أنه لا يفكر في تحقيق الأرقام القياسية بقدر انشغاله باللعب من أجل صالح فريقه وتحقيق النتائج الإيجابية.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث حسين الشحات لقناة "إم بي سي مصر" عقب الفوز على مودرن فيوتشر قائلا: "لا أدري ماذا حدث بعد تقدمنا وسجلوا هدفين خلال خمس دقائق وحتى الآن لا نعرف ماذا حدث ولكن في النهاية انتصرنا".

وعن اتهامه برغبته في تحقيق رقم قياسي في كأس العالم للأندية واللعب بشكل فردي لتسجيل الأهداف بدلا من اللعب رفقة زملائه قال: "لم أفكر بذلك الشكل مطلقا بل ألعب من أجل الفريق لكن كل شخص تفكيره يختلف عن الآخر فكل شخص له رأي ولو سلمت ذهني لكل شخص لن أنتهي، أبذل كل جهدي والمولى عز وجل يعوضني".

وعاد الشحات للحديث عن تتويج الأهلي بكأس السوبر للأندية الأبطال قائلا: "أتينا من السعودية لم نخض سوى تدريبا وحيدا وواجهنا سيراميكا كليوباترا وبعد يومين واجهنا مودرن فيوتشر والأهلي لا يستطيع الفرحة فكل يومين يخوض بطولة جديدة".

واستدرك "والآن ربما نستطيع الفرحة استغلالا في تلك فترة التوقف الأهلي مطلوب منه ألا يستطيع الفرحة".

وعن الهدف الذي سجله أنتوني موديست المحترف الفرنسي في الأهلي قال: "أتمنى أن يستطيع الهدف الذي سجله أنتوني موديست يساعده في الفترة المقبلة".

وبسؤاله هل كان مشاركة الزمالك في كأس السوبر سيصنع الفارق أجاب "بالتأكيد الزمالك نادي كبير بجماهيره وإمكانياته ولاعبيه وتواجده كان سيصنع الفارق لكن هذا الأمر ليس في أيدينا".

وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر مساء أمس الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

ويعد حسين الشحات هو هداف الأهلي في كأس العالم للأندية بأربعة أهداف بالتساوي مع محمد أبو تريكة.

وكان يفصل الشحات هدفا ليعادل ليونيل ميسي ولويس سواريز لاعبي برشلونة السابقين وإنتر ميامي الحاليين بالإضافة لسيزار ديلجادو لاعب باتشيكو المكسيكي.

ويعد كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والنصر الحالي هو هداف البطولة التاريخي بسبعة أهداف.

الأهلي السوبر المصري حسين الشحات
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