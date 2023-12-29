مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-12-2023 والقنوات الناقلة.. محمد شريف ضد أهلي جدة وإنتر ضد جنوى

يشهد اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر مباريات في الدوري السعودي والإيطالي.

ويلاقي محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي منافسه أهلي جدة.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

ويستعرض FilGoal.com جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2023.

الدوري السعودي للمحترفين

يستعد أهلي جدة لملاقاة منافسه الخليج في تمام الساعة الثامنة مساء وتنقل "SSC Sport 1" على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشرة برصيد 22 نقطة.

وفي نفس الجولة من المقرر أن يلعب الفيحاء ضد الهلال في الساعة الخامسة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وتنقل المباراة "SSC Sport Extra 1".

والمباراة الأخيرة في اليوم ستكون بين الرائد وأبها على ملعب الملك عبد الله الرياضية في الساعة الخامسة على قناة SSC Sport 1.

جميع المباراة ستقام في الجولة الـ19.

الدوري الإيطالي

سيواجه جنوى منافسه إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على ملعب لويجي فيراريس على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

وسيلاقي نابولي خصمه مونزا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في تمام الساعة السابعة ونصف على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ومن المقرر أن يلعب لاتسيو ضد فروزينوني في الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

وستكون المباراة الرابعة في اليوم بين فيورنتيا ضد تورينو في الساعة السابعة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

جميع مباريات الدوري الإيطالي في الجولة الـ18.