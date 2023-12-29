الدرجة الثانية - طارق يحيى يعلن عبر في الجول توليه تدريب إيسترن كومباني
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 01:24
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن طارق يحيى عبر FilGoal.com المدير الفني لـ إيسترن كومباني في دوري الدرجة الثانية ب.
وقال طارق يحيى لـ FilGoal.com: "عقدت جلسة مع مسؤولي إيسترن كومباني واتفقنا على كل الأمور".
وأتم "سأبدأ المهمة يوم السبت الموافق 30 ديسمبر بعقد لنهاية الموسم".
وسيتولى طارق يحيى المهمة خلفا لـ خالد إينو.
يحتل الفريق المركز السابع برصيد 9 نقاط في المجموعة الرابعة لدوري القسم الثاني ب.
وخرج الفريق من كأس مصر بعد الهزيمة من بتروجت 6-0.
وتولى طارق يحيى تدريب عدة فرق أبرزها الزمالك وطنطا والمصري والإسماعيلي ومصر للمقاصة وسموحة وبتروجت وطلائع الجيش.
وجاءت تجربة المدرب البالغ 62 عاما الأخيرة في 2020 كمدرب مؤقت للزمالك وحقق خلالها الفوز في مباراتين من أصل 3.
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