مصطفى شوبير: عندما تحصد بطولة صعبة تصبح أحلى.. والسولية: لقب نختم به 2023

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

مصطفى شوبير - الأهلي - مودرن فيوتشر

شدد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أن البطولة تصبح أحلى عندما تكون صعبة عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2.

وقال مصطفى شوبير عبر أبو ظبي الرياضية: "مباراة لم تكن سهلة، كان يجب أن نتعامل في الشوط الثاني بشكل أفضل وحدث تراخي للأسف والحمد لله ربنا وفقنا".

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وأضاف "دائما عندما تحصد بطولة صعبة تصبح أحلى".

وارتبك الحارس خطأً أدى لاستقبال فريقه هدفين قبل الفوز برباعية بين في الشوطين الإضافيين.

ومن جانبه قال عمرو السولية: "أي بطولة يشارك فيها الأهلي يستهدف المركز الأول ومنصات التتويج، لقب نختم به عام 2023".

وشارك السولية بديلا في الشوط الثاني بدلا من إمام عاشور.

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب تاريخيا لـ 150 بطولة في جميع المسابقات بين محليا وقاريا وعربيا.

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.

وأصبح مودرن فيوتشر سابع فريق ينتصر عليه الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي اللقب على حساب كل من الزمالك (8) وإنبي (3) والإسماعيلي (1) وحرس الحدود (1) والمصري (1) وبيراميدز (1) ومودرن فيوتشر (1).

ورفع الأهلي لقبه الأول الموسم الجاري بعدما خسر فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وحل ثالثا في كأس العالم للأندية.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اللقب السادس له مع الفريق منذ توليه المهمة بداية من الموسم الماضي من بينها 3 ألقاب للسوبر المصري بنسبة نجاح 100% ضد الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر.

الأهلي كأس السوبر المصري مودرن فيوتشر
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