اتحاد كرة السلة يعلن إصابة عمرو زهران لاعب الأهلي

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة بيانا بشأن إصابة عمرو زهران لاعب الأهلي ومنتخب مصر.

وجاء البيان كالتالي:

خضع عمرو زهران لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي لكرة السلة لفحصوات طبية جديدة اليوم الخميس تحت إشراف أستاذ جراحة العظام أحمد عبد العزيز.

وأوضح عبد العزيز أن اللاعب يعاني من الإصابة بالقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف بالقدم اليسرى لتدخل جراحي ولكن بعد الخضوع لفترة علاج طبيعي.

وكان أيمن علي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة قد قال أمس -الأربعاء- لـFilGoal.com: "عمرو زهران تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة".

وأضاف رئيس بعثة مصر "وذلك خلال معسكر منتخب مصر المشارك في البطولة العربية لكرة السلة".

ويعد عمرو زهران أحد اللاعبين الأساسيين في منتخب مصر والأهلي.

وتستضيف مصر البطولة العربية لكرة السلة خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي تضم 5 منتخبات.

ويشارك في البطولة 9 منتخبات وهي مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والإمارات والكويت والصومال وموريتانيا.

وجاءت قرعة النسخة رقم 25 من البطولة العربية كالآتي:

المجموعة الأولى: الجزائر - الصومال - ليبيا - موريتانيا.

المجموعة الثانية: مصر - الإمارات - الكويت - تونس - المغرب.

ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

وكانت آخر تتويجات المنتخب المصري بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر.

بينما حقق بعدها منتخب السعودية لقب عام 2018 ثم لبنان عام 2022.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من:

عمرو الجندي - أحمد عادل دولا - كريم حاتم - إيهاب أمين - يوسف شحاتة - عمرو زهران - أحمد ياسر ريحان - عمر هشام - أحمد ياسر مودي - أنس أسامة - علي أحمد - عمر طارق - خالد عبد الناصر - هيثم كمال.