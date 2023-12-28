مؤتمر فورموسينيو: الأهلي كبير إفريقيا.. وكنا هدفنا تحقيق الفوز في السوبر

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 23:14

كتب : FilGoal

ريكاردو فورموسينيو - المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر

أشاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني gJمودرن فيوتشر بأداء فريقه أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وخسر مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال ريكاردو فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة نهائية اتسمت بالمنافسة والتوتر، وليس لدي أي ملاحظات على طاقم التحكيم".

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وشدد "لا يوجد لاعب بعينه يتحمل الخسارة، نلعب كفريق جماعي، الخسارة والفوز علينا جميعا".

وأكمل "الأهلي نادي كبير ليس في مصر فقط بل في قارة إفريقيا".

وأتم "لم تكن الاستراتيجية قائمة على تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، كنا نلعب لتحقيق الفوز، كلا الفريقين كانوا مجهدين، من رأيي أن فريقي كان يستحق الفوز".

وأصبح مودرن فيوتشر سابع فريق ينتصر عليه الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي اللقب على حساب كل من الزمالك (8) وإنبي (3) والإسماعيلي (1) وحرس الحدود (1) والمصري (1) وبيراميدز (1) ومودرن فيوتشر (1).

ورفع الأهلي لقبه الأول الموسم الجاري بعدما خسر فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وحل ثالثا في كأس العالم للأندية.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اللقب السادس له مع الفريق منذ توليه المهمة بداية من الموسم الماضي من بينها 3 ألقاب للسوبر المصري بنسبة نجاح 100% ضد الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر.

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