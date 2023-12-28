إمام عاشور: هذه هي روح النادي الأهلي.. ولا تقلقوا من الآلام التي خرجت بها

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

إمام عاشور

أبدى إمام عاشور لاعب الأهلي سعادته عقب التتويج بكأس السوبر المصري بالفوز على مودرن فيوتشر 4-2 في المباراة النهائية.

وقال عاشور لقناة أبو ظبي الرياضية: "أشكر اللاعبين والجماهير على المساندة الكبيرة وإن شاء الله لن تكون آخر بطولة".

وأضاف "كنت بحاجة لهذه البطولة. لست تحت أي ضغط فأنا في الملعب وأركز في عملي ومع فريقي".

وتابع "كل اللاعبين على قلب رجل واحد ودائما ما يساندوني وهذا هو الحال منذ انضمامي إلى النادي الأهلي".

وأوضح "حدث تراجع أثناء المباراة ولكن تمكننا من تداركه وهذه هي روح النادي الأهلي".

وواصل "الجمهور معنا منذ كأس العالم وكان يجب أن نعود له ببطولة. أشكر اللاعبين جميعا".

وعن الآلام التي تعرض لها خلال المباراة قال: "الآلام التي تعرضت لها بسيطة بإذن الله. سأرى الموقف مع الطبيب ولا تخافوا عليَّ".

واختتم "أتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي وتحديدا بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ 14 في تاريخه، والأولى بالنظام الجديد المكون من 4 فرق.

وكان الأهلي قد تخطى سيراميكا كليوباترا 1-0، بينما فاز مودرن فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح.

الأهلي السوبر المصري إمام عاشور
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