تخطت 10 ملايين دولار.. جوائز الأهلي المالية في 2023

ارتفعت مكاسب الأهلي المالية خلال عام 2023 من المشاركة في جميع البطولات سواء الموسم الماضي أو الجاري إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

وأضاف الأهلي لخزائنه اللقب الـ 150 في تاريخه بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في كأس السوبر المصري 2023.

وشارك الأهلي في 6 بطولات مختلفة يحصد جوائزها بالدولار الأمريكي.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا ما مكنّه من المشاركة في كأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، كما شارك في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وكذلك لقب الدوري المصري ما مكنه من المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطالب نظامها الجديد.

وجاءت مكاسب الأهلي المالية خلال عام 2023

كأس العالم للأندية 2022 (فبراير 2023) – 2 مليون دولار

دوري أبطال إفريقيا – 4 ملايين دولار

كأس السوبر الإفريقي – 250 ألف دولار

الدوري الإفريقي – مليون و700 ألف دولار

كأس العالم للأندية 2023 – 2.5 مليون دولار

السوبر المصري 2023 – 250 ألف دولار

كما حقق الفريق مبلغ قدره 500 ألف درهم من التتويج بلقب كأس السوبر المصري في مايو الماضي بعد الفوز على بيراميدز.

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وإليكم قائمة ألقاب الأهلي الـ 150 تاريخيا

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.