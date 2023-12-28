محمد عبد المنعم: عانينا من الاستهتار في الشوط الثاني ضد فيوتشر

ألقى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي باللوم على فريقه في الشوط الثاني ضد مودرن فيوتشر مؤكدا أن الاستهتار جعل منافسه يدرك التعادل.

وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر اليوم الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتقدم الأهلي بهدفين دون رد قبل أن يدرك فيوتشر التعادل لكن انتصر المارد الأحمر في الشوطين الإضافيين.

وتحدث عبد المنعم عبر حساب الأهلي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أبارك للجماهير والإدارة واللاعبين على تلك البطولة".

وأكمل "الشوط الثاني عانينا من بعض الاستهتار مما أعطاهم الثقة وجعلهم يعودون للمباراة ولكن الحمد لله على الفوز وعرفنا كيف ننتصر".

محمد عبد المنعم 🗣️ 💬الحمد لله على المكسب وإصرار اللاعبين سر الفوز بالسوبر اليوم 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/T91ySsFqV5 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 28, 2023

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب تاريخيا لـ 150 بطولة في جميع المسابقات بين محليا وقاريا وعربيا.

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.

وأصبح مودرن فيوتشر سابع فريق ينتصر عليه الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي اللقب على حساب كل من الزمالك (8) وإنبي (3) والإسماعيلي (1) وحرس الحدود (1) والمصري (1) وبيراميدز (1) ومودرن فيوتشر (1).

ورفع الأهلي لقبه الأول الموسم الجاري بعدما خسر فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وحل ثالثا في كأس العالم للأندية.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اللقب السادس له مع الفريق منذ توليه المهمة بداية من الموسم الماضي من بينها 3 ألقاب للسوبر المصري بنسبة نجاح 100% ضد الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر.