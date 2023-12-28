إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين": تحلوا بالهدوء

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 22:34

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - إمام عاشور

وجه إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي رسالة إلى من وصفهم بالشامتين عقب الفوز بأول بطولة له مع الأهلي.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر اليوم الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتحدث إمام عاشور لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "رسالة للشامتين، اهدوا شوية أنا مش متابع ومش مركز غير في شغلي".

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وواصل "لولا أن الأهلي فيه نظام كنت رديت على ذلك الشخص وأحب أقول له اليوم أول بطولة لي مع الأهلي وتوجت ببرونزية كأس العالم وأنا تأقلمت في الأهلي".

وعن جمهور الأهلي قال: "الجمهور سند ودعم كبير لنا ولسه فيه بطولات كتير في المستقبل".

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب تاريخيا لـ 150 بطولة في جميع المسابقات بين محليا وقاريا وعربيا.

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.

وأصبح مودرن فيوتشر سابع فريق ينتصر عليه الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي اللقب على حساب كل من الزمالك (8) وإنبي (3) والإسماعيلي (1) وحرس الحدود (1) والمصري (1) وبيراميدز (1) ومودرن فيوتشر (1).

ورفع الأهلي لقبه الأول الموسم الجاري بعدما خسر فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وحل ثالثا في كأس العالم للأندية.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اللقب السادس له مع الفريق منذ توليه المهمة بداية من الموسم الماضي من بينها 3 ألقاب للسوبر المصري بنسبة نجاح 100% ضد الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر.

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