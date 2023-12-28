مروان عطية أفضل لاعب في السوبر المصري 2023: الجائزة ليست لي وحدي

حصد مروان عطية لاعب الأهلي جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2023.

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ 14 في تاريخه بعدما فاز على مودرن فيوتشر في النهائي بنتيجة 4-2.

وشارك مروان بشكل أساسي وكامل في مباراتي سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر لكأس السوبر المصري.

وقال مروان عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الفترة الماضية كانت مضغوطة جدا وعدنا من كأس العالم للأندية ولعبنا ثلاث مباريات خلال 11 يوما واستطعنا أن نفصل أنفسنا وواجهنا فريقا صعبا ورغم اللجوء لشوطين إضافيين استطعنا الفوز وكنا نلعب لآخر دقيقة".

وأضاف "الجائزة ليست لي وحدي بل لكل اللاعبين لأنهم ساعدوني، واستطعنا إسعاد الجمهور الذي حضر اليوم وهذا شيء يسعدنا".

وأتم "الأهلي جمهوره في أي مكان ولو ذهبنا للصين أو الهند سنجد جمهور الأهلي خلفنا ومعنا دائما".

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ورفع الأهلي رصيده من الألقاب تاريخيا لـ 150 بطولة في جميع المسابقات بين محليا وقاريا وعربيا.

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.

وأصبح مودرن فيوتشر سابع فريق ينتصر عليه الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي اللقب على حساب كل من الزمالك (8) وإنبي (3) والإسماعيلي (1) وحرس الحدود (1) والمصري (1) وبيراميدز (1) ومودرن فيوتشر (1).

ورفع الأهلي لقبه الأول الموسم الجاري بعدما خسر فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وحل ثالثا في كأس العالم للأندية.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اللقب السادس له مع الفريق منذ توليه المهمة بداية من الموسم الماضي من بينها 3 ألقاب للسوبر المصري بنسبة نجاح 100% ضد الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر.