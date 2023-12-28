ربيعة: صعبنا نهائي السوبر على أنفسنا.. كريم فؤاد: عانينا من إجهاد

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 22:19

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي إن فريقه صعب مباراة مودرن فيوتشر على نفسه

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر اليوم الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتقدم الأهلي بهدفين دون رد قبل أن يدرك فيوتشر التعادل لكن انتصر المارد الأحمر في الشوطين الإضافيين.

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وتحدث ربيعة لقناة "أبو ظبي" الرياضية قائلا: "بعد كأس العالم للأندية كنا نريد إسعاد الجمهور وصعبنا المباراة على أنفسنا ومبروك لجماهير الأهلي".

فيما تحدث كريم فؤاد قائلا: "بطولة صعبة واجتهدنا بعد إجهاد كبير أصابنا عقب المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأتم "المباراة أصبحت أكثر صعوبة بعد تعادل مودرن فيوتشر لكننا تعرضنا لذلك الموقف من قبل ونجحنا في النهاية بالفوز".

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب تاريخيا لـ 150 بطولة في جميع المسابقات بين محليا وقاريا وعربيا.

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.

وأصبح مودرن فيوتشر سابع فريق ينتصر عليه الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي اللقب على حساب كل من الزمالك (8) وإنبي (3) والإسماعيلي (1) وحرس الحدود (1) والمصري (1) وبيراميدز (1) ومودرن فيوتشر (1).

ورفع الأهلي لقبه الأول الموسم الجاري بعدما خسر فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وحل ثالثا في كأس العالم للأندية.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اللقب السادس له مع الفريق منذ توليه المهمة بداية من الموسم الماضي من بينها 3 ألقاب للسوبر المصري بنسبة نجاح 100% ضد الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر.

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