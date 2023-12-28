في 116 عاما.. 150 لقبا لـ الأهلي والأكثر تتويجا في التاريخ

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

شعار النادي الأهلي

وصل الأهلي للقب رقم 150 في تاريخه بعدما حقق لقب كأس السوبر المصري.

وانتصر الأهلي على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2023.

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب تاريخيا لـ 150 بطولة في جميع المسابقات بين محليا وقاريا وعربيا.

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وإليكم قائمة ألقاب الأهلي الـ 150 تاريخيا

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.

ويتصدر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب حول العالم بحسب موقع "sportsbrief".

حيث يأتي رينجرز الأسكتلندي برصيد 115 بطولة في المركز الثاني ثم ناسيونال الأوروجوياني برصيد 114 بطولة.

الأهلي ألقاب الأهلي
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