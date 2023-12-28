إمام عاشور: أشكر جمهور ولاعبي الأهلي بعد أول بطولة لي.. وتعليق من حسين الشحات

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 22:09

كتب : FilGoal

إمام عاشور

وجه إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي رسالة شكر إلى جماهير ناديه وزملائه في الفريق عقب الفوز بأول بطولة له رفقة المارد الأحمر.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على مودرن فيوتشر اليوم الخميس في ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتحدث إمام عاشور لقناة "أبو ظبي" الرياضية عقب المباراة قائلا: "أول بطولة لي مع الأهلي ولا أعرف ماذا أقول أشكر الجمهور ولاعبي الأهلي وبطولة صعبة لكن استطعنا إسعاد أنفسنا وجماهيرنا".

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وبعدها تحدث حسين الشحات لاعب الأهلي قائلا: "إمام لاعب كبير ولا أحد يستطيع الجدال حول ذلك وهو إضافة كبيرة لنا".

وأردف "بطولة صعبة ومهمة كنا نحتاج لها بعد خسارة أكثر من لقب ونريد الاستمرار على ذلك المنوال والفوز بالمزيد من البطولات".

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب تاريخيا لـ 150 بطولة في جميع المسابقات بين محليا وقاريا وعربيا.

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.

وأصبح مودرن فيوتشر سابع فريق ينتصر عليه الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي اللقب على حساب كل من الزمالك (8) وإنبي (3) والإسماعيلي (1) وحرس الحدود (1) والمصري (1) وبيراميدز (1) ومودرن فيوتشر (1).

ورفع الأهلي لقبه الأول الموسم الجاري بعدما خسر فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وحل ثالثا في كأس العالم للأندية.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اللقب السادس له مع الفريق منذ توليه المهمة بداية من الموسم الماضي من بينها 3 ألقاب للسوبر المصري بنسبة نجاح 100% ضد الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر.

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