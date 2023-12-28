اللقب الـ150.. الأهلي يحبط ريمونتادا فيوتشر ويحصد السوبر المصري الـ 14

حقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

سجل أهداف الأهلي: محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، فيما سجل لمودرن فيوتشر: عمر السعيد ومحمد محمود.

وحصد الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 14 في تاريخه والثالثة على التوالي، وبفارق 10 ألقاب عن أقرب منافسيه وضعف كل الأبطال الأخرين الذين حققوا 7 ألقاب.

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب تاريخيا لـ 150 بطولة في جميع المسابقات بين محليا وقاريا وعربيا.

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.

وأصبح مودرن فيوتشر سابع فريق ينتصر عليه الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي اللقب على حساب كل من الزمالك (8) وإنبي (3) والإسماعيلي (1) وحرس الحدود (1) والمصري (1) وبيراميدز (1) ومودرن فيوتشر (1).

ورفع الأهلي لقبه الأول الموسم الجاري بعدما خسر فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وحل ثالثا في كأس العالم للأندية.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اللقب السادس له مع الفريق منذ توليه المهمة بداية من الموسم الماضي من بينها 3 ألقاب للسوبر المصري بنسبة نجاح 100% ضد الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر.



















































































































التشكيل

أجرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 5 تغييرات، وبدأ مصطفى شوبير ورامي ربيعة ومروان عطية وحسين الشحات وكهربا في التشكيل الأساسي.

في المقابل قاد مروان محسن وأحمد عاطف هجوم مودرن فيوتشر.

وصف المباراة

أخطر الفرص جاءت مبكرا في الدقيقة التاسعة، بتمريرة طولية سددها عبد الكبير الوادي من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة مرمى شوبير.

الأهلي أمسك بزمام الأمور بعدها مباشرة ومن ركنية أرسلها علي معلول أودعها كهربا برأسية مسجلا التقدم في الدقيقة 12.

وأصبح كهربا أول لاعب في تاريخ كأس السوبر المصري يسجل مع فريقين مختلفين.

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كهربا يسجل والأهلي يتقدم..



ركنية من معلول وخروج غير موفق من جنش والهدف الأول في المباراة#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/KpIf5FiXbc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

اعتمد مودرن فيوتشر على المرتدات ولم يشكل خطورة على مرمى شوبير.

وكاد كهربا أن يسجل هدفا رائعا بتسديدة مزدوجة خلفية في الدقيقة 31 بعد عرضية معلول لكن جنش أمسك الكرة بثبات.

وبعد 3 دقائق وإثر تمريرة سريعة بين كهربا وحسين الشحات سجل الأخير بعد انفراده الهدف الثاني معززا تقدم الأهلي بالهدف الثاني.

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بعد تحرك رائع وفينش مميز 🦅🔥 حسين الشحات يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى مودرن فيوتشر#ONTime_Sports pic.twitter.com/RBDNmny8k7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 28, 2023

وسجل عبد الكبير الوادي هدفا مباشرا بعد هدف الأهلي مستغلا عدم رجوع لاعبي الأهلي لمراكزهم لكن محمد عادل أطلق صافرته قبل الهدف وهو ما تسبب في اعتراض لاعبي مودرن فيوتشر على قرار الحكم.

شوط أول انتهى بتقدم الأهلي 2-0.

ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لـ فيوتشر أشرك علي زعزع بدلا من علي الفيل في بداية الشوط الثاني.

وكاد بيرسي تاو أن ينهي اللقاء بعد تمريرة طولية وصلت له من محمد هاني لكن تسديدته علت عارضة جنش في الدقيقة 50.

مودرن فيوتشر أجرى تغييرين جديدن بمشاركة هشام عادل وكيجالي دراميه بدلا من باباتوندي بيلو وعبد الكبير الوادي في الدقيقة 58.

الأهلي واصل استحواذه على الكرة لكن اللمسة الأخيرة كانت مفقودة.

كولر أجرى أول تغييرات الأهلي بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 64.

وسدد مروان محسن في الدقيقة 70 كرة مرت بجوار القائم، وشارك بعدها كل من محمد محمود وعمر السعيد بدلا من محمد صادق ومروان محسن.

في المقابل رد كولر بـ 3 تغييرات فدفع بكل من كريم فؤاد وأنتوني موديست وعمرو السولية بدلا من بيرسي تاو وكهربا وإمام عاشور في الدقيقة 76.

بدلاء فيوتشر صنعوا الفارق سريعا، في الدقيقة 77 مرر عبد المنعم كرة لشوبير الذي تسلم الكرة لكن ضغط السعيد بقوة أسفر عن تسجيل مودرن فيوتشر لأول أهدافه في اللقاء وتاريخيا في البطولة.

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خطأ كبير من مصطفى شوبير..



عمر السعيد يستغل الخطأ ويسجل هدف تقليص الفارق#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/iMWI3TXyoQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وسجل محمد محمود هدف التعادل بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك مصطفى شوبير في الدقيقة 82، ورفض اللاعب الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق.

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ريمونتادا فيوتشر!



تسديدة محمد محمود من بعيد تغير اتجاهها وتسكن شباك الأهلي #الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/UE9A1M3VcT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

كولر أجرى آخر تغيير بمشاركة محمد مجدي أفشة بدلا من كوكا لتنشيط الوسط في الدقيقة 88.

ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة أسفر عن خطورة لكن دون أي أهداف وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 بالتعادل بين الفريقين وانتظار الحسم في الشوطين الإضافيين.

وانطلق الشوط الإضافي الأول ضغط الأهلي ولكن تمريراته كانت مقطوعة في أغلب الوقت، بينما اعتمد مودرن فيوتشر على المرتدات.

وفي الدقيقة 105 كاد فيوتشر أن يسجل بعد سلسلة تمريرات سريعة لكن علي زعزع سدد كرة قوية تصدى لها شوبير.

في الشوط الإضافي الثاني شارك أكرم توفيق بدلا من محمد هاني، وأمسك جنش بتسديدة طاهر محمد طاهر بسهولة في الدقيقة 108.

وأرسل معلول عرضية في الدقيقة 113 أودعها أنتوني موديست برأسية رائعة مسجلا هدف الأهلي الثالث لكن الحكم المساعد ألغى الهدف.

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موديست يسجل..



الأهلي يتقدم من جديد والهدف يُحتسب بعد الأشارة إلى وجود تسلل في البداية#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/QGqo9MNOYF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وعقب مراجعة تقنية الفيديو احُتسب الهدف للفرنسي ليصبح خامس أجنبي يسجل في كأس السوبر المصري.

وبعد 3 دقائق صنع موديست الهدف الرابع للأهلي بتمريرة رائعة لكريم فؤاد الذي سدد كرة في شباك جنش كاتبا اللقب برصيد الأهلي.

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