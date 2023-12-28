اللقب الـ150.. الأهلي يحبط ريمونتادا فيوتشر ويحصد السوبر المصري الـ 14

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 21:53

كتب : إسلام أحمد

احتفال كهربا بهدفه ضد مودرن فيوتشر - كأس السوبر المصري

حقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

سجل أهداف الأهلي: محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، فيما سجل لمودرن فيوتشر: عمر السعيد ومحمد محمود.

وحصد الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 14 في تاريخه والثالثة على التوالي، وبفارق 10 ألقاب عن أقرب منافسيه وضعف كل الأبطال الأخرين الذين حققوا 7 ألقاب.

أخبار متعلقة:
كرة يد - مشاركة منتظرة لـ الأهلي؟ الاتحاد العربي يستحدث بطولة جديدة تشكيل الأهلي - 5 تغييرات أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري تشكيل مودرن فيوتشر - مروان محسن يقود الهجوم أمام الأهلي فريقه السابق رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات ثنائي الأهلي ومروان حمدي

ورفع الأهلي رصيده من الألقاب تاريخيا لـ 150 بطولة في جميع المسابقات بين محليا وقاريا وعربيا.

محليا (121 بطولة): 43 الدوري المصري - 38 كأس مصر - 14 كأس السوبر المصري - 7 كأس السلطان حسين - 1 كأس الاتحاد المصري - 17 دوري منطقة القاهرة - 1 كأس الجمهورية العربية المتحدة.

قاريا (24 بطولة): 11 دوري أبطال إفريقيا - 4 كأس الكؤوس الإفريقية - 1 كأس الكونفدرالية - 8 كأس السوبر الإفريقي.

عربيا وإقليميا (5 بطولات): 1 كأس الأفروآسيوية - 1 كأس العرب للأندية الأبطال - 1 كأس الكؤوس العربية - 2 كأس النخبة العربية.

وأصبح مودرن فيوتشر سابع فريق ينتصر عليه الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي اللقب على حساب كل من الزمالك (8) وإنبي (3) والإسماعيلي (1) وحرس الحدود (1) والمصري (1) وبيراميدز (1) ومودرن فيوتشر (1).

ورفع الأهلي لقبه الأول الموسم الجاري بعدما خسر فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي وحل ثالثا في كأس العالم للأندية.

وحقق مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي اللقب السادس له مع الفريق منذ توليه المهمة بداية من الموسم الماضي من بينها 3 ألقاب للسوبر المصري بنسبة نجاح 100% ضد الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر.

التشكيل

أجرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 5 تغييرات، وبدأ مصطفى شوبير ورامي ربيعة ومروان عطية وحسين الشحات وكهربا في التشكيل الأساسي.

Image

في المقابل قاد مروان محسن وأحمد عاطف هجوم مودرن فيوتشر.

Image

وصف المباراة

أخطر الفرص جاءت مبكرا في الدقيقة التاسعة، بتمريرة طولية سددها عبد الكبير الوادي من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة مرمى شوبير.

الأهلي أمسك بزمام الأمور بعدها مباشرة ومن ركنية أرسلها علي معلول أودعها كهربا برأسية مسجلا التقدم في الدقيقة 12.

وأصبح كهربا أول لاعب في تاريخ كأس السوبر المصري يسجل مع فريقين مختلفين.

اعتمد مودرن فيوتشر على المرتدات ولم يشكل خطورة على مرمى شوبير.

وكاد كهربا أن يسجل هدفا رائعا بتسديدة مزدوجة خلفية في الدقيقة 31 بعد عرضية معلول لكن جنش أمسك الكرة بثبات.

وبعد 3 دقائق وإثر تمريرة سريعة بين كهربا وحسين الشحات سجل الأخير بعد انفراده الهدف الثاني معززا تقدم الأهلي بالهدف الثاني.

وسجل عبد الكبير الوادي هدفا مباشرا بعد هدف الأهلي مستغلا عدم رجوع لاعبي الأهلي لمراكزهم لكن محمد عادل أطلق صافرته قبل الهدف وهو ما تسبب في اعتراض لاعبي مودرن فيوتشر على قرار الحكم.

شوط أول انتهى بتقدم الأهلي 2-0.

ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لـ فيوتشر أشرك علي زعزع بدلا من علي الفيل في بداية الشوط الثاني.

وكاد بيرسي تاو أن ينهي اللقاء بعد تمريرة طولية وصلت له من محمد هاني لكن تسديدته علت عارضة جنش في الدقيقة 50.

مودرن فيوتشر أجرى تغييرين جديدن بمشاركة هشام عادل وكيجالي دراميه بدلا من باباتوندي بيلو وعبد الكبير الوادي في الدقيقة 58.

الأهلي واصل استحواذه على الكرة لكن اللمسة الأخيرة كانت مفقودة.

كولر أجرى أول تغييرات الأهلي بمشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 64.

وسدد مروان محسن في الدقيقة 70 كرة مرت بجوار القائم، وشارك بعدها كل من محمد محمود وعمر السعيد بدلا من محمد صادق ومروان محسن.

في المقابل رد كولر بـ 3 تغييرات فدفع بكل من كريم فؤاد وأنتوني موديست وعمرو السولية بدلا من بيرسي تاو وكهربا وإمام عاشور في الدقيقة 76.

بدلاء فيوتشر صنعوا الفارق سريعا، في الدقيقة 77 مرر عبد المنعم كرة لشوبير الذي تسلم الكرة لكن ضغط السعيد بقوة أسفر عن تسجيل مودرن فيوتشر لأول أهدافه في اللقاء وتاريخيا في البطولة.

وسجل محمد محمود هدف التعادل بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك مصطفى شوبير في الدقيقة 82، ورفض اللاعب الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق.

كولر أجرى آخر تغيير بمشاركة محمد مجدي أفشة بدلا من كوكا لتنشيط الوسط في الدقيقة 88.

ضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة أسفر عن خطورة لكن دون أي أهداف وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 بالتعادل بين الفريقين وانتظار الحسم في الشوطين الإضافيين.

وانطلق الشوط الإضافي الأول ضغط الأهلي ولكن تمريراته كانت مقطوعة في أغلب الوقت، بينما اعتمد مودرن فيوتشر على المرتدات.

وفي الدقيقة 105 كاد فيوتشر أن يسجل بعد سلسلة تمريرات سريعة لكن علي زعزع سدد كرة قوية تصدى لها شوبير.

في الشوط الإضافي الثاني شارك أكرم توفيق بدلا من محمد هاني، وأمسك جنش بتسديدة طاهر محمد طاهر بسهولة في الدقيقة 108.

وأرسل معلول عرضية في الدقيقة 113 أودعها أنتوني موديست برأسية رائعة مسجلا هدف الأهلي الثالث لكن الحكم المساعد ألغى الهدف.

وعقب مراجعة تقنية الفيديو احُتسب الهدف للفرنسي ليصبح خامس أجنبي يسجل في كأس السوبر المصري.

وبعد 3 دقائق صنع موديست الهدف الرابع للأهلي بتمريرة رائعة لكريم فؤاد الذي سدد كرة في شباك جنش كاتبا اللقب برصيد الأهلي.

الأهلي كأس السوبر المصري مودرن فيوتشر نهائي السوبر المصري 2023
نرشح لكم
إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين": تحلوا بالهدوء مروان عطية أفضل لاعب في السوبر المصري 2023: الجائزة ليست لي وحدي ربيعة: صعبنا نهائي السوبر على أنفسنا.. كريم فؤاد: عانينا من إجهاد في 116 عاما.. 150 لقبا لـ الأهلي والأكثر تتويجا في التاريخ إمام عاشور: أشكر جمهور ولاعبي الأهلي بعد أول بطولة لي.. وتعليق من حسين الشحات السوبر المصري - الأوروبي الأول والأجنبي الخامس.. موديست يكتب التاريخ مع الأهلي تعليق من عبد الله السعيد على تواجده في قائمة أمم إفريقيا المبدئية مع منتخب مصر بعد هدفه ضد فيوتشر.. كهربا أول لاعب يسجل لفريقين مختلفين في السوبر المصري
أخر الأخبار
إمام عاشور يوجه رسالة إلى "الشامتين": تحلوا بالهدوء 7 دقيقة | الكرة المصرية
مروان عطية أفضل لاعب في السوبر المصري 2023: الجائزة ليست لي وحدي 9 دقيقة | الكرة المصرية
ربيعة: صعبنا نهائي السوبر على أنفسنا.. كريم فؤاد: عانينا من إجهاد 23 دقيقة | الكرة المصرية
في 116 عاما.. 150 لقبا لـ الأهلي والأكثر تتويجا في التاريخ 27 دقيقة | الكرة المصرية
إمام عاشور: أشكر جمهور ولاعبي الأهلي بعد أول بطولة لي.. وتعليق من حسين الشحات 32 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - الأوروبي الأول والأجنبي الخامس.. موديست يكتب التاريخ مع الأهلي 40 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (1) وست هام.. جووووول أوووول 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اللقب الـ150.. الأهلي يحبط ريمونتادا فيوتشر ويحصد السوبر المصري الـ 14 48 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 2 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (4) (2) أوراوا.. البرونزية من نصيب النسر مجددا