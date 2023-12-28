تعليق من عبد الله السعيد على تواجده في قائمة أمم إفريقيا المبدئية مع منتخب مصر

علق عبد الله السعيد قائد بيراميدز على تواجد اسمه في القائمة المبدئية لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته المبدئية والتي ضمت 55 لاعبا. طالع القائمة بالكامل من هنا

وتحدث عبد الله السعيد لقناة "أبو ظبي الرياضية" اليوم الخميس قائلا: "اللعب لمنتخب مصر شرف لأي لاعب ولكنني لا أعرف هل سأتواجد في القائمة النهائية أم لا".

وأردف "لكن بالتأكيد هذا واجب وطني ولو تم طلبي فهذا شرف لأي شخص وشرف لعبد الله ولو سأصبح جزءا من المجموعة فهذا شرف كبير لي وتمثيل منتخب مصر شيء كبير لي وتشرفت بحدوث ذلك الأمر من قبل".

وأتم السعيد "لكنني لا أعرف ماذا سيحدث غدا".

وكان عبد الله السعيد أعلن سابقا اعتزاله اللعب الدولي.

وظفر بيراميدز بالمركز الثالث في كأس السوبر للأندية الأبطال بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

وشهدت المباراة صناعة السعيد لهدف بيراميدز الوحيد في المباراة.

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