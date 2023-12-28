بمشاركة طارق حامد.. ضمك يخسر من الرياض في الدوري السعودي

خسر ضمك من الرياض بهدف دون رد اليوم الخميس في الجولة 19 من الدوري السعودي.

سجل هدف المباراة التي أقيمت في ملعب مدير الأمير فيصل بن فهد الرياضية، أندري غراي في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري في صفوف ضمك، طارق حامد بشكل كامل.

وتوقفت بذلك سلسلة انتصارات ضمك المتتالية عند خمس مباريات بعد الهزيمة من الرياض.

فيما يعد ذلك الانتصار هو الأول للرياض منذ أربع مباريات وبعد الفوز على التعاون في شهر نوفمبر الماضي.

بتلك النتيجة وصل رصيد الرياضة إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.

أما ضمك فتجمد رصيده عند 30 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

وسيواجه ضمك منافسه الشباب في الجولة المقبلة.

فيما سيواجه الرياض منافسه اتحاد جدة.