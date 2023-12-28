كرة يد - مشاركة منتظرة لـ الأهلي؟ الاتحاد العربي يستحدث بطولة جديدة

كشف الاتحاد العربي لكرة اليد تفاصيل بطولة السوبر العربي الإفريقي، حيث الأندية المشاركة ونظام البطولة.

وستقام البطولة بنظام خروج المغلوب من نصف النهائي ونهائي ومباراة مركز ثالث.

ومن المتوقع أن يشارك الأهلي في البطولة المستحدثة كونه بطل السوبر الإفريقي.

وإليكم الفرق المشاركة وهم:

بطل البطولة الآسيوية للأندية

بطل السوبر الإفريقي

بكل البطولة العربية للأندية

بطل الدولة المنظمة، ويرشحه الدولة المستضيفة للبطولة.

نظام البطولة

نقام البطولة على 4 أيام.

إجراء قرعة مفتوحة بين المشاركين.

تقام المباريات بطريقة خروح المغلوب.

يلعب الفائزان من المباراة الأولى على المركزين الأول والثاني.

يلعب الخاسران مباراة لتحديد المركز الثالث.

يشرف الاتحاد العربي على البطولة.

يدير المباريات تحكيميا أطقم تحكيم دولية.

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وإذا أقيمت البطولة بالأبطال الحاليين فستكون الفرق المشاركة: الأهلي واكويت الكويتي والخليج السعودي.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-24 في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.