بعد هدفه ضد فيوتشر.. كهربا أول لاعب يسجل لفريقين مختلفين في السوبر المصري

أصبح محمود عبد المنعم "كهربا" أول لاعب يسجل في السوبر المصري لفريقين مختلفين.

ويلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2023 بنظامه الجديد.

وسجل كهربا هدف تقدم الأهلي برأسية في الدقيقة 12.

وسبق وأن سجل كهربا بقميص الزمالك في سوبر 2016 عندما خسر حينها من الأهلي بنتيجة 3-2.

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كهربا يسجل والأهلي يتقدم..



ركنية من معلول وخروج غير موفق من جنش والهدف الأول في المباراة#الأهلي_فيوتشر#كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/KpIf5FiXbc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وتفوق كهربا على 3 لاعبين شاركوا في السوبر المصري بقميص فريقين مختلفين لكن سجلوا بقميص فريق واحد فقط وهم:

كهربا (الزمالك - الأهلي): 4 مشاركات - هدفان مع الزمالك والأهلي.

عبد الله السعيد (الأهلي - بيراميدز): 5 مشاركات - 3 أهداف مع الأهلي.

مؤمن زكريا (إنبي - الأهلي): 4 مشاركات - هدف واحد مع الأهلي.

معتز إينو (الزمالك - الأهلي): 5 مشاركات - هدف واحد مع الأهلي.

ويأمل الأهلي في حصد لقب السوبر المصري للمرة الـ 14 في تاريخه والثالثة على التوالي.

فيما يأمل مودرن فيوتشر حصد اللقب لأول مرة في تاريخه من أول مشاركة.