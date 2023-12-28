قوائم أمم إفريقيا - عودة بيبي وتواجد هالر وأدنجرا رغم الإصابة في كوت ديفوار.. وغياب زاها

الخميس، 28 ديسمبر 2023 - 19:08

كتب : FilGoal

كوت ديفوار

ضم الفرنسي جيان لوي جاسكيه المدير الفني لـ منتخب كوت ديفوار 27 لاعبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها بلاده، وشهدت غياب ويلفريد زاها في كبرى المفاجآت.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة في الفترة من 13 يناير المقبل وحتى 11 فبراير 2024.

وغاب زاها رغكم تألقه بقميص جالاتاسراي التركي، وحامد تراروي جناح بورنموث الإنجليزي.

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وتواجد الثنائي سيباستيان هالر وسيمون أدنجرا رغم الإصابات، حيث أوضح المدير الفني أنه يعلم بالمخاطرة في ضم الثنائي.

وشهدت القائمة 3 مفاجآت وهي عودة نيكولاس بيبي وإسماعيلي ديالو ولازاري أماني لارتداء قميص الأفيال.

وجاءت قائمة كوت ديفوار لأمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي) - بدارا علي (سيكيكون الجنوب إفريقي) - أيايي فولي (أسيك ميموزا)

الدفاع: ويلي بولي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - شيستر ديالو (هايدوك سبليت الكرواتي) - أوسماندي ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) - أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني) - إيفان نديكا (روما الإيطالي) - جيسلان كونان (الفيحاء السعودي) - سيرج أورييه (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - ويلفرد سينجو (موناكو الفرنسي)

الوسط: إبراهيما سنجاري (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - دومبيا إدريسا (الأهلي القطري) - فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) - جيان ميشيل سيري (هال سيتي الإنجليزي) - سيكو فوفانا (النصر السعودي) - لازاري أماني (يونيون سان جيلواز البلجيكي).

الهجوم: سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني) - كريم كوناتيه (سالزبورج النمساوي) - جيان فيليب كاسو (ريد ستار الصربي) - ماكس جاردال (غازي عنتاب التركي) - كريستيان كوامي (فيورنتينا الإيطالي) - جوناثان بامبا (سيلتا فيجو الإسباني) - عمر دياكاتيه (ستاد ريمس الفرنسي) - جيريمي بوجا (نيس الفرنسي) - نيكولاس بيبي (طرابزون سبور التركي) - سيمون أندجرا (برايتون الإنجليزي).

ويخوض الأفيال مباراة الافتتاح يوم 13 يناير المقبل في العاشرة مساءً ضد غينيا بيساو.

ويتواجد الأفيال في المجموعة الأولى والتي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الإستوائية.

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